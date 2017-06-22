Kaza yapan kamyondan dökülen sebzeleri kapıştılar

Yozgat'ta şarampole devrilen sebze yüklü kamyondan dökülen domates ve karpuzları, diğer araç sürücüleri tarafından kapışıldı. Yaralanan kamyon şoförü ambulans beklerken, sebze ve meyveleri toplamak için yolda duran sürücüler, trafik akışını da aksattı.

Yozgat’ın Çalatlı Köyü yakınlarında sabah saatlerinde sebze yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu maddi hasarlı kaza meydana gelirken, kasasında bulunan domates ve karpuzlar yerlere saçıldı.

Kaza yapan kamyonun olay yerinden kaldırılmasından sonra, yol kenarına dökülen domates ve karpuzları gören sürücüler, araçlarını durdurarak yanlarında getirdikleri çuvallara doldurmaya başladılar. Mal sahiplerinin kamyondan dökülen sebzeleri toplamasına fırsat vermeyen sürücüler, yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Sebze ve meyveleri kapışan sürücülerin yol ortasına bıraktıkları otomobiller nedeniyle E-88 karayolunda bir süre trafik de aksadı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte dökülen sebzeleri toplayan fırsatçılar, görüntüleri izleyenler tarafından yağmacılıkla suçlandı.

DHA