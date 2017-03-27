Kazada araç altında sıkışan sürücü 9 saat sonra kurtarıldı

Bartın'da, dün akşam kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin altında sıkışan sürücü 31 yaşındaki Mustafa Çelik, kaza 9 saat sonra gün aydınlanınca fark edilerek kurtarıldı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bartın-Zonguldak yolunun İhsanoğlu Köyü yakınlarında meydana geldi. Çaycuma yönüne giden Mustafa Çelik yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun alt tarafındaki yamaçtan yuvarlandı.

Kaza sırasında camdan çıkan sürücü Mustafa Çelik’in bacakları, yan duran aracın altında sıkıştı. Aracın arkasında ve önünde başka sürücü olmadığı için kazayı gören olmadı. Çelik de cep telefonu aracın içinde olduğu için yardım isteyemedi.

Gün aydınlanınca yoldan geçen bir sürücü kazayı fark edip jandarmaya haber verdi.

112 Acil ve itfaiye ekipleri, gece boyunca aracın altında kalan sürücüyü 08.00 sıralarında kurtardı.

Yaklaşık 9 saat sonra kurtarılan Çelik, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA