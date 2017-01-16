Kazada yaşamını yitiren pilot Kazım Öndül’ü Hillary Clinton övmüştü

Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te düşen kargo uçağının ikinci pilotu Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül'ün Afganistan’da görev yaptığı ve başarılarından dolayı 2009’da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övüldüğü ortaya çıktı. Kaptan pilot Emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirancı da yine Afganistan'da başarılı görevlerde bulunmuştu.

Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te düşen kargo uçağının ikinci pilotu Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül'ün Afganistan’da görev yaptığı ve başarılarından dolayı 2009’da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övüldüğü ortaya çıktı. Kaptan pilot Emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirancı da yine Afganistan'da başarılı görevlerde bulunmuştu.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Manas Havalimanı yakınlarında yerleşim yerine düşen Türk kargo uçağındaki mürettebatın kimlikleri belli oldu. Uçakta, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca bulunuyordu. Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül, Afganistan'da görev yapmıştı.

HILLARY CLINTON ÖVMÜŞTÜ

Öndül’ün adını kamuoyu, “ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un övdüğü komutan” olarak duymuştu. 2003 yılında Kabil’de bulunan Bagram Havalimanı’na indiği sırada bir Türk subayı tarafından karşılandığını söyleyen Hillary Clinton, Afganistan’da görev yapan Türk askerinin üstün cesaret ve fedakarlıkla görev yaptığını belirterek, Türkiye’nin bölgede oynadığı aktif rol için teşekkür etmişti. Hillary Clinton’ın 2009 yılında yaptığı basın toplantısında övgüyle bahsettiği Türk komutan Kazım Öndül, Afganistan’daki görevinden sonra Malatya’daki hava üssüne atanmıştı.

Öndül, Afganistan’daki Uluslararası Güvenlik ve Yardım Gücünün (ISAF) komutasını Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) üstlenmesinden sonra başkent Kabil’in uluslararası Havaalanı’nın komutanlığına 2002 yılında Pilot Kurmay Albay olarak getirilmişti. Emrindeki 250 kişilik Türk birliğiyle sivil ve askeri uçaklara yer hizmeti verilmesi, havaalanının güvenliği ve Afgan iç savaşı döneminden kalan çok sayıda mayının temizlenmesi görevlerini başarıyla yerine getiren Öndül, 30 Haziran 2002’de yapılan törenle görevi İngilizlerden devralmıştı. Tuğgeneral Öndül, Ağustos 2007’de Malatya 7.Ana Jet Üs Komutanlığına tayin olmuştu.

İLKER BAŞBUĞ’UN ELİNDEN DE ÖDÜL ALMIŞTI

Kazım Öndül daha sonra; 2008 yılında dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un elinden de Ankara’da Akıncı Hava Üssü’nde yapılan törende; 7. Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral olarak teşekkür plaketini almıştı.