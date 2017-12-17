Kediye tecavüz eden sapık! İstanbul polisi alarma geçti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da hayvanseverleri ayağa kaldıran 'kediye tecavüz' olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, Müjdan isimli kediye tecavüz eden sapığın yakalanması için harekete geçti. Polisin daha önce bir parkta bir kediyi köpeklere parçalatan şüphelileri de yakaladığı öğrenildi.

Hayvanseverleri ayağa kaldıran olay 30 Kasım’da İstanbul’da Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bağlarbaşı Caddesi’ndeki esnafın baktığı ve ‘Müjgan’ adı verilen kedi yarı baygın halde bulundu. Veterinere götürülen kedinin, makatının parçalanmış olduğu anlaşıldı. Kediyi tedavi eden veteriner hekim “Kedi birinin tecavüzüne uğramış” dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yavrularını bir işyerinde emziren kedinin durumunu öğrenen esnaflardan bazılara Emniyet’e giderek şikayetçi oldu. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı. Kedi, polis ekiplerince veterinere götürüldü. Olayın tecavüz olduğu raporla kayıt altına alındı.

KAMERA KAYITLARI TOPLANDI

Şüphelinin yakalanması için gayret gösteren ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını topladı. Esnafın baktığı kedinin, gece saat 01.00 sıralarında 35-40 yaşlarında bir kişi tarafından alındığı anlaşıldı. Polis kediyi kucağına alarak götüren kişinin eşkalini belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

KEDİYİ KÖPEĞE PARÇALATANLAR YAKALANDI

Öte yandan Gaziosmanpaşa Polisi'nin, geçtiğimiz Kasım Ayı'nda kameralara yansıyan dehşet görüntülerle ilgili de çalışma yaptığı öğrenildi. Bir kedinin Pitbull ve Dogo cinsi köpeğe parçalatıldığı görülen dehşet görüntüleri üzerine çalışma başlatan polisin şüphelilere ulaştığı öğrenildi. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden gelen onlarca şikayetin yapıldığı o olayla ilgili gözaltına alınan biri 18 yaşından küçük 2 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLAR

Şüpheliler hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden de şikayetler yapıldığı öğrenildi. Kedinin parçalatıldığı anı gören vatandaşların şüphelilerin daha öncede köpekleri kedilerin peşine saldığını söyledikleri belirtildi.