Kemal Kılıçdaroğlu Ankara yolunda mola verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün ardından Ankara'ya dönerken Adapazarı'na uğrayarak kentin meşhur ıslama köftesinden yedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün ardından D-100 Karayolu’nu takip ederek makam aracıyla Ankara’ya dönerken Adapazarı’na uğradı. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un daveti üzerine Güllük Mahallesi’nde bulunan bir otele gelen Kılıçdaroğlu öğle yemeği yedi. Kılıçdaroğlu’na yemekte Adapazarı’nın meşhur ıslama köftesi ikram edildi. Kılıçdaroğlu yemek yedikten sonra otelden ayrılırken vatandaşların isteği üzerine fotoğraf çektirdi. Kılıçdaroğlu, Düzce’ye gitmek üzere yola çıktı.

BOLU DAĞI’NDA MOLA VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’dan Ankara’ya dönerken Adalet Yürüyüşü’nü gerçekleştirdiği güzergahı kullandı. Kocaeli, Sakarya ve Düzce’den sonra D-100 Karayolu’nu takiben Bolu Dağı’na ulaşan Kılıçdaroğlu, burada Adalet Yürüyüşü’nün 12’nci gününde mola verdiği Köroğlu Tesisleri’nde mola verdi. Kılıçdaroğlu’nu CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve İl Başkanı Kazım Karsu karşıladı. Kılıçdaroğlu, Bolu Dağı manzarası eşliğinde çay içtikten sonra tesiste mola veren ve yanına gelen vatandaşlarla tokalaştı, sohbet etti. Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdikten sonra Ankara’ya doğru yola devam etti. (DHA)