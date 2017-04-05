Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘evet’ çadırı ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarıyer'de 'hayır' standını ziyaret etmesinin ardından benzer bir hamle de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan gelmiş, Bozdağ, Sancaktepe'de bulunan 'hayır' çadırını ziyaret etmişti. Benzer bir hamle de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP Lideri Gaziantep'te, 'evet' çadırını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gazintep’ te Gaziantep Üniversitesi yakınındaki “Evet” çadırını ziyaret etti. Çadırdakilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu neden “Hayır” denmesi gerektiğini anlattı. Kılıçdaroğlu daha sonra Gaziantep’te gençlerin yoğun olarak gittiği bir kafeyi ziyaret etti, gençlerle sohbet edip, tavla oynadı. (DHA)

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