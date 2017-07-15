Kemal Kılıçdaroğlu’nu misafir eden başkan 15 Temmuz gecesini anlattı

FETÖ Darbe girişiminin birinci yılında Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, kalkışmada şehit olan 249 vatandaşımız için Atatürk Havalimanı ana giriş noktasına 249 tane karanfil bıraktı. Kerimoğlu, darbe girişiminde yaşanan olaylarla ilgili sorulan soruya, "O gün Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için havalimanına geldim. Darbe girişimi olunca sayın genel başkanımız Ankara'ya gitmek istedi. Uçaklar kalkmayınca evimde misafir ettim" dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ,15 Temmuz darbe girişiminin önemli merkezlerinden biri olan Atatürk Havalimanı’nda şehit olan vatandaşlarımız anısına 249 karanfil bıraktı. Burada açıklamalarda bulunan Kerimoğlu, “Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik gününde Demokrasimize ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak için hain FETO paralel devlet yapılanması örgütüne karşı sokağa çıkan, bu hain yapılanmaya karşı Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için hayatları pahasına şehit olan 249 vatandaşımızı anmak ve onlar adına 249 tane karanfil bırakıp saygımızı ve minnetimizi sunmak adına buradayız. Tabi ki Atatürk Havalimanı’nın çok özel bir anlamı var. Burası FETO hain darbe girişiminin sembol alanlarından birisi. Burada toplanan yurttaşlarımız demokrasi ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak bilinciyle burada darbe girişiminde bulunan hainlere karşı mücadele ettiler ve cumhuriyetimizi demokrasimizi korudular. Bizlerde bugün burada bu demokrasi ve milli birlik gününde sandık iradesine olan inancımızla halkımızın teveccühüyle seçilmiş olan hükümetlere olan saygımızla ve laik demokratik sosyal hukuk devletine olan bağlılığımızla burada demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkmak için bulunuyoruz. O gün darbe karşı olan başta halkımız olmak üzere üniforma giyimli darbeci hainler dışında kalan halkımızın bağrından çıkmış ordumuzla, polisiyle tüm güvenlik güçleriyle hain darbe teşebbüsüne karşı duran halkımızın iradesine bu gün bir kez daha saygımızı sunuyoruz” dedi.

EVİMİZDE MİSAFİR OLDU GELİŞMELERİ TV’DEN TAKİP ETTİ

Basın mensuplarının 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı’nda yaşanılanlar ve iddialar ile ilgili sorulan soru üzerine Başkan Kerimoğlu, ” Bu konuyla ilgili olarak genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları oldu. Bir saklanma durumu söz konusu değil. Genel başkanımız o gün 21.50 uçağıyla Ankara´dan İstanbul’a gelmişti. Yanında Devlet Bakanı Hayati Yazıcı da vardı. Sayın genel başkanımız bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı o akşam evimizde misafir oldu. Televizyondan takip etti telefonlarla gerekli devletin bakanlarıyla görüşmelerini yaptı. Kesinlikle kendisini alana indiği andan itibaren orada bulunan partili arkadaşlarımızla Cumhuriyet Halk Partisi’nin darbelere karşı olduğu yönünde açıklamaları oldu. Parti örgütünden karşılamaya gelen insanlara parti örgütünden yöneticilere bulunduğunuz ilçelere ve alanlara gidiniz ve darbe konusunda CHP´nin karşı olduğu yönünde kararlı tutumu ifade edin dedi ben birebir şahidim. Kendisi demokrasiye olan bağlılığını cumhuriyete olan bağlılığını defalarca ifade etti” dedi.

GENEL BAŞKANIMIZ DARBE GİRİŞİMİNİ UÇAKTAN İNİNCE ÖĞRENDİ

Darbe gecesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu´nu karşılamak için Atatürk Havalimanı´nda bulunduğunu söyleyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, “O gün buradaydım. Her zaman olduğu gibi Sayın Genel Başkanımızın İstanbul programında parti örgütü ve ilçe belediye başkanı olarak kendisini karşılamaya geldik. Rutin bir gündü Sayın Genel Başkanımız uçaktan inerken darbe girişimini öğrendi. Daha sonra hemen Ankara´ya dönmek istedi ama uçak yoktu. Orada partililerle il başkanımızla kısa bir toplantı yaptı. Bütün ilçe başkanlarına ve il yöneticilerine CHP´nin darbelerden çok çektiğini darbe nereden gelirse gelsin karşısında olduğunu ve örgütten o gün yanında olan arkadaşlarına bulunduğu ilçelere gitmelerini ve darbeye karşı kararlı ve net bir tutum almaları gerektiğini söyledi. Ondan sonra hemen evimize geçtik ve orada bir basın bildirisi hazırladı. TV´ler canlı bağlantı telefon yaptı.” (DHA)