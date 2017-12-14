Keman sanatçısı Okan Arıkan davasında gelişme!

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde meydana gelen ve keman sanatçısı Okan Arıkan’ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili mahkeme 3'üncü kez rapor istedi.

Kazayı yapan üniversite öğrencisi Orkun Efe Bardakçı (22) ile kaza sonrası otomobilini cadde üzerine park ederek ikinci bir ölümlü kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Ezgi Aydın'ın (25), ‘taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılandıkları davaya devam edildi.

Daha önce aldırılan iki raporda da tarafların asli kusurlu olduğunun belirtilmesi üzerine mahkeme, dosyanın bu kez de, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce tayin edilecek 3'lü trafik bilirkişisi heyetine gönderilerek rapor aldırılmasına karar verdi.

Bağdat Caddesi Kızıltoprak mevkiinde 30 Nisan 2016 tarihinde saat 04.00 sıralarında meydana gelen ilk kazada, üniversite öğrencisi Orkun Efe Bardakçı’nın kullandığı 34 YK 3689 plakalı otomobil, kaldırımda bulunduğu iddia edilen keman sanatçısı Okan Arıkan'a (29) çarpmış ve ölümüne neden olmuştu. Aynı yerde, olaydan 10 dakika sonra yaşanan ikinci kazada ise, 34 BV 8934 plakalı otomobili ile hızlı bir şekilde seyreden Harun Arslan (22), önceki kazaya bakmak için araçlarını cadde üzerine bırakan sürücülerin otomobillerine çarpmamak için frene basıp durmaya çalışmış, ancak direksiyon hâkimiyetini kaybedince yolun solunda yer alan ağaca çarparak hayatını kaybetmişti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sürücüler Orkun Efe Bardakçı ve Ezgi Aydın’ın, “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edilirken, 3 ay tutuklu kalan Bardakçı, ilk duruşmada tahliye edildi.

Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9. celsesine, tutuksuz sanık Orkun Efe Bardakçı, müştekiler Namık Arıkan ve Nevzat Arslan ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi duruşmada, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun dosyaya sunulduğunu ve taraflara eşdeğer kusur verildiğini belirtti.

Müşteki avukatı Kenan Tandoğan, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora itiraz ettiklerini, savcılık aşamasında aldırılan bilirkişi raporu ile mahkeme aşamasında aldırılan raporlar arasında çelişki olduğunu belirterek, yeni bir rapor aldırılmasını talep etti.

Mahkeme hakimi, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda taraflara eşdeğer kusur verildiğini belirtirken, müşteki avukatının talebi üzerine dosyanın, bu kez de, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce tayin edilecek 3'lü trafik bilirkişisi heyetine gönderilerek, kusur yönünden rapor aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Soruşturma aşamasında savcılık tarafından alınan raporda keman sanatçısı Okan Arıkan tali kusurlu bulunurken, sanık Orkun Efe Bardakçı ise asli kusurlu bulundu. Davanın görüldüğü mahkeme tarafından olay yerinde yapılan keşfin ardından trafik bilirkişisi tarafından mahkemeye sunulan raporda ise her iki taraf da asli kusurlu bulundu. Bir önceki celse avukatlar tarafından yapılan itiraz üzerine dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesinin ardından mahkemeye sunulan raporda da, her iki tarafın asli kusurlu olduğu belirtildi.