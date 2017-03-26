Kemençe çalıp şarkı söylerken kalp krizinden öldü

Düzce'nin Gölyaka İlçesi'nde 48 yaşındaki Mehmet Koç, arkadaşının cep telefonuyla kendisini çektiği sırada kemençe çalıp şarkı söylerken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Gölyaka ilçesi’ndeki Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Düğünlerde kemençe çalıp şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Koç, öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte mangallarını yakıp etlerini pişirerek alkol aldılar.

Koç, arkadaşlarıyla birlikte kemençe çalıp şarkılar söyleyerek neşeli dakikalar yaşadı. Arkadaşının cep telefonuyla kendisini görüntülediği sırada bir anda fenalaşan Koç, elindeki kemençesiyle birlikte yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ambulansıyla İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Koç, yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken Koç’un yapılan otopsisinde kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Koç, kılınan öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

DHA