Kendisine bıçak çeken tinerciyi ateşe verdi

İstanbul'da dün kentin tinerci sorununu en acı şekilde gözler önüne seren bir vahşet yaşandı. Bir adam kendine bıçak çeken tinerciyle önce kavga etti, sonra da üzerine çakmak atarak tinerciyi ateşe verdi.

Metrobüs durağındaki olağan bir tartışma kavgaya dönüştü. Ferhat Gültekin isimli vatandaş kendisine küfür edip bıçak çeken kişiyi kendi yöndemiyle cezalandırdı. Çakmağı çakıp, ateşe verdi.

Olay, Mecidiyeköy metrobüs istasyonunda gece 4’te yaşandı. Kendisine bıçak çeken tinerciyle önce kavga eden Ferhat Gültekin, daha sonra yere düşen tinercinin üzerine çakmağı yakıp attı.

Tinerci üzerine dökülen tiner nedeni ile yanmama başladı. Tinerci çevredekilerin yardımıyla söndürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan madde bağımlısı arkadaşları tarafından götürülürken karakola giden Ferhat Gültekin ise olayı anlattıktan sonra serbest bırakıldı.

Show Haber’e konuşan Ferhat Gültekin’in yaşananları soğukkanlı şekilde anlatması dikkat çekti. Gültekin, “Para istediler. Ben ona sinirle yerde vurdum. Bir çaktım çakmağı yandı adam. Amacım öldürmek değildi. Ben de ona böyle birşey yaşatmak istedim. Cezama razıyım” dedi.