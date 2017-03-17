Kerkük’te Kürtçe ‘zorunlu dil’ oldu

16 Nisan referandumu öncesi Türkiye'ye yaptığı ziyarette, göndere "Kürdistan bayrağı" çektiren, Türkiye'de kendisine bağlı olan siyasi parti aracılığıyla "evet" kampanyası başlatan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Lideri Mesud Barzani'den yeni bir adım geldi. Barzani'nin atadığı Kerkük Valisi, kentteki kamu kurumlarında Kürtçe'yi "zorunlu dil" yaptı. Vali ayrıca, kentteki tüm kamu kurum binalarına "Kürt bayrağı çekilmesini" de istedi.

16 Nisan referandumu öncesi Türkiye'ye yaptığı ziyarette, göndere "Kürdistan bayrağı" çektiren, Türkiye'de kendisine bağlı olan siyasi parti aracılığıyla "evet" kampanyası başlatan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Lideri Mesud Barzani'den yeni bir adım geldi. Barzani'nin atadığı Kerkük Valisi, kentteki kamu kurumlarında Kürtçe'yi "zorunlu dil" yaptı. Vali ayrıca, kentteki tüm kamu kurum binalarına "Kürt bayrağı çekilmesini" de istedi.

Kerkük resmi olarak Bağdat yönetimine bağlı bulunuyor. Ancak Barzani’nin peşmergeleri, 2014 yılında IŞİD’le mücadele bahanesi ile, Kerkük’te yönetime “fiilen” el koymuştu. Kerkük’te Barzani’ye bağlı görev yapan Vali, önceki gün yayınladığı bir genelge ile, kamu kurumlarda resmi yazışmalarda Arapça ve Kürtçe’nin kullanılmasına karar verildiğini duyurdu. Valilik genelgesinde, “Karara uymayan kurumlara idari cezalar uygulanacak” denildi.

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim ayrıca, İl Meclisi’in kamu kurumlarında Kürdistan bayrağının göndere çekilmesi kararlaştırmasını talep etti.

14 Mart tarihi resmi yazıda, “İl Meclisi’nin, Newroz Bayramı ve Raperin (Ayaklanma) yıldönümü dolayısıyla Kerkük’teki kamu kurumlarının tamamında Irak bayrağının yanı sıra Kürdistan bayrağının çekilmesine yönelik bir karar vermesi talep edildi” denildi.