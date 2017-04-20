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Kıbrıs’ta kadın cinayeti

KKTC’de Başkent Lefkoşa’da bir Üniversite kampusu içinde 37 yaşındaki Gamze Pehlivan bıçaklanarak öldürüldü.

17:5920 Nisan 2017
Gündem
Kıbrıs’ta kadın cinayeti
KKTC’de Başkent Lefkoşa’da bir Üniversite kampusu içinde 37 yaşındaki Gamze Pehlivan bıçaklanarak öldürüldü.

37 yaşındaki Gamze Pehlivan ile Suat A. arasında yaşanan tartışma sonrası Aşır’ın çıkardığı bıçağı Gamze Pehlivan’a sapladığı, kadının hastane yolunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polisten alınan bilgiye göre cinayet zanlısı Suat A. ve maktul Gamze Pehlivan'ın Türkiye'den KKTC'ye 3 gün önce geldikleri bildirildi.

 

Görgü tanıkları Suat Aşır’ın konuşmak amacıyla Gamze Pehlivan’ı yanına çağırdığı, ardından da aralarında yaşanan tartışma sonrası Gamze Pehlivan’ı önce göğsünden ardından da sırtından 4 bıçak darbesiyle bıçakladığını söyledi. Bıçaklama olayının ardından zanlının, üzerine yanıcı madde dökerek Gamze Pehlivan’ı yakmaya çalıştığı iddia edildi.

 

Zanlı Suat A. daha sonra olay yerinden kaçtı. KKTC polisinin soruşturmasında Suat A. yakalanarak tutuklandı.

DHA

Son güncelleme: 20:3920.04.2017
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