Kılıçdaroğlu Amasya mitinginde konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için ilk mitingini Amasya'da yapıyor.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları; “Sandığa giderken, Türkiye’yi bayrağımızı düşüneceğiz. (Amasya Genelgesi) Böyle bir genelye sahip olmak her kente nasip olmaz. Şehzadeler kenti, Ferhat ile Şirin’in kenti. Her partiden kardeşime sesleniyorum; Bir Anayasa hepimizin Anayasası olmalıdır. Anayasa bir partinin değil, hepimizindir. Anayasa bir uzlaşma belgesi olmalıdır, hepimizin ortak paydası olmak zorundadır. Cumhurbaşkanı taraflı mı olmalı tarafsız mı? Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. 80 milyonu temsil eder o nedenle tarafsız olması gerekir. Gazi Mustafa Kemal’e verilmeyen bu yetki, bir Anayasa değişikliği ile bir kişiye veriliyor”