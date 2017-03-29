Kılıçdaroğlu anayasayı anlattı, Hakan Çelik ve Hande Fırat şaşırdı

Kemal Kılıçdaroğlu rejimi değiştiren başkanlık sisteminde "Bakanlar Kurulu'nun olmayacağını" hatırlattı, Hakan Çelik ve Hande Fırat şaşırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında getirilmek istenen ‘başkanlık sistemi’nde “Bakanlar Kurulu’nun olmayacağını” hatırlattı, Hakan Çelik ve Hande Fırat şaşırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik ve Hande Fırat’ın sorularını yanıtladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu canlı yayında, getirilmek istenen ‘başkanlık sistemi’nde Bakanlar Kurulu’nun olmayacağını hatırlattı, “Neden hükümeti, Bakanlar Kurulu’nu kaldırıyoruz?” diye sordu. Hande Fırat bu sözlere, “Aslında kaldırmıyorlar, Bakanlar Kurulu var” derken, Hakan Çelik şaşırıp, “Bakanlar yok mu sistemde?” diye karşılık verdi.

HAKAN ÇELİK: NASIL OLABİLİR BÖYLE BİR ŞEY?

Programdaki karşılıklı diyalog şöyle devam etti:

Kemal Kılıçdaroğlu: Efendim, bakanların olup olmayacağına başkan karar verecek. Hiç bakan atamayabilir.

Hande Fırat: Böyle bir şeyi gerçekçi buluyor musunuz?

Hakan Çelik: Nasıl olabilir böyle bir şey?

Kemal Kılıçdaroğlu: Atayacaktır diye bir düzenleme var mı?

Hakan Çelik: Nasıl yönetilebilir bakanlar olmadan?

Kemal Kılıçdaroğlu: Ona kararı başkan verecek. Devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili tüm yetkiler başkana verilmiş vaziyette. Başkan arzu ettiği kadar bakanlık oluşturabilir. Milli Savunma Bakanlığı olabilir, olmayabilir de. Bakan çıkın şu anayasa değişikliğinde deyin ki; şu madde de hayır efendim olur mu bak bakanların isimleri sayılmış. Bu bakanlarla seçime gidilecek. Başkan diyecek ki, bak bakanlarım, yardımcılarım bunlar” Var mı?

‘BAŞKANLIK SİSTEMİ’NDE BAKANLAR KURULU YOK!

AKP ile MHP’nin birlikte Meclis’ten geçirdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onaylayıp referandum sürecine soktuğu ‘başkanlık anayasası’nda “Bakanlar Kurulu” yer almıyor.

TBMM’nin “Tarihi Süreçte Söz Milletin” isimli bültenin 42’inci sayfasında getirilmek istenen sistemdeki Bakanlar Kurulu şöyle anlatılıyor:

“Sistemde, “Bakanlar Kurulu” olmayacak. Yürütme yetkisi ve görevi, cumhurbaşkanı tarafından Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılacak ve yerine getirilecek.”