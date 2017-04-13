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Kılıçdaroğlu Balıkesir’de

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu referandum hakkında bilgilendirme toplantıları kapsamında Balıkesirli vatandaşlarla bir araya geliyor.

15:4113 Nisan 2017
Gündem
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu referandum hakkında bilgilendirme toplantıları kapsamında Balıkesirli vatandaşlarla bir araya geliyor.
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