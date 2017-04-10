Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayında önemli açıklamalar

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

248 şehidimiz oldu ve canları yerde haklarının aranması lazım. Komisyon kuruldu ve uzun süre komisyona üye vermediler. Ben şimdi 248 şehidin hakkını aramayacağım da ne yapacağım? 15 Temmuz darbe girişimi komisyonu bir rapor taslağı hazırlıyorlar ve bu taslağı 16 Nisan’dan sonra vereceğiz diyorlar. Neden 16 Nisan’dan sonra. Şunu bir atlatalım onlara yine hodri meydan diyorum. Ben Yenikapı’ya gittim ve 12 madde halinde Türkiye bir daha darbelerle karşılaşmasın diye nelerin yapılması gerektiğini saydım. İkisine de hodri meydan diyorum. Gelsinler sizin kanalınızda konuşalım.

“BANA BÖYLE BİR ÖRNEK GÖSTERSİNLER”

Aklın alacağı bir şey değil. Ben bir partinin üyesiysem nasıl tarafsız olabilirim? Parlamentoda içtiğimiz yemin tarafsızlık yemin değildir. Ama sayın cumhurbaşkanı tarafsızlığı üzerine yemin eder. Bir partinin genel başkanı olduktan sonra sayın cumhurbaşkanı tarafsızlık yeminini parlamentoda nasıl yapacak? Cumhurbaşkanlığı makamı bizim ortak paydamızdır. 80 milyonu temsil eder. O makam bir partinin makamı haline gelirse 80 milyonu temsil edemez. Bana böyle bir örnek göstersinler.

“SON DERECE TEHLİKELİ BİR OLAY”

Gönül isterdi ki sayın Cumhurbaşkanı da, Binali Bey de, Bahçeli de, neden ‘Evet’, neden ‘Hayır’ denmesi gerektiğini anlatsınlar. Örneğin ben diyorum ki; cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Yargı siyasallaşmamalı bir partinin genel başkanı Genelkurmay Başkanı’nı tayin etmemeli orduyu siyasileştirirsiniz. Atanacak kişilerin niteliğini başkan belirleyecek. Hangi koşullarda birisi Müsteşar olacak. Bütün bunların devletin yapısı ve işleyişi konusunda kararname çıkaracak. Son derece tehlikeli bir olay. Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası açısından.

“TEK ADAM REJİMİ OLSUN DİYORSANIZ ÇIKIN BUNU SÖYLEYİN”

Eğer siz kandırılırsanız 24 saat içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni ayrı bir kuruma emanet edebilirsiniz? Böyle bir yetki kime verilmiştir dünya tarihinde. Biz bu yetkileri bir kişiye verelim mi, vermeyelim mi? ‘Tek adam rejimi olsun’ diyorsanız çıkın bunu söyleyin gerekçelerini sayın. Kışlaya siyaset girmesin diyorum. Adliyeye siyaset girmesin diyorum. Bunlar bizim aleyhimize. Oysa biz bir arada olmak zorundayız. Kimlik siyaseti yapmayalım din üzerinden siyaset yapmayalım. Ben bunları savunuyorum.

“BÜTÜN DÜNYA SİZE GÜLECEKTİR”

Kanun yapma tekeli Meclis’in elinden alınıyor. Bazı konularda kararname yetkisi doğrudan başkana verilecek. Yetkisi alınan bir Meclis güçlü bir Meclis değildir önce bunu kabul edelim. Bütçe yetkisini bile kısıtlıyorsunuz. Nereden çıktı bu? Sayı 550’den 600’e çıkıyor ne bununla diyorlar ki Meclis güçleniyor. Sayının artmasıyla meclis güçlenmez. O zaman 1000 tane yapın ve dünyanın en güçlü Meclis’i bizde diyin. Bütün dünya size gülecektir. Meclis bakanlıkların sayısını belirliyor. Bu yetkiye neden Meclis’ten alıp bir kişiye veriyoruz? Bana bir Allah’ın kulu anlatsın.

“BENİ İKNA ETSİNLER SÖZ VERİYORUM ÇIKIP ‘EVET’ OYU VERECEĞİM”

Bu gerçekler öğrenilmesin diye olabildiğince benim anlatımlarıma cevap vermek yerine Kılıçdaroğlu yalan söylüyor diyorlar. Neresini doğru söylemiyorum? Bizim yasalarımıza göre şuan da sayın Cumhurbaşkanı bir yere gittiğinde ona Meclis Başkanı vekalet eder. Niye? Çünkü seçimle gelmiştir. Bütün gruplara eşit mesafededir. Bu tek adamlık rejiminde seçimle gelmeyen birisi temsil edecek. Beni ikna etsinler söz veriyorum ben de çıkıp evet oyu vereceğim. Ben kendilerine son derece insani akılcı bir teklifte bulunuyorum. Gönül ister ki sayın Cumhurbaşkanı olsun, Binali Bey olsun, sayın Bahçeli olsun çıkıp burada medeni insanlar gibi tartışalım. Ben bu soruları sorduğum anda dut yemiş bülbül gibi kalırlar cevap veremezler.

“TEK SIĞINDIKLARI ŞEY VAR KEMAL KILIÇDAROĞLU”

400 milletvekili hiç soruşturma açılmaması demektir. Açılsa dahi kendisini yargılayacak olan 15 hakimin 12’sini kendisi atayacak. Dünya güler ya. Ben hakim tayin ediyorum, gel beni yargıla diyorum… Neden hakim cübbesinin düğmesi yoktur? Çünkü kimsenin önünde düğmesini iliklemez. 400 üyeyi nereden bulacaksınız? Bu ne demektir biliyor musunuz? Kul hakkı yiyenlerden hesap sormayın demektir. Tek adam rejiminde ister bakan ister bakın yardımcıları malı götürsünler kimse gensoru veremeyecek? Şimdi bu durumda parlamento güçleniyor demek ne kadar doğrudur? Bu mu güçlü Meclis Allah aşkına? Milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz siz? Tek sığındıkları şey var Kemal Kılıçdaroğlu. Beni eleştirerek geçiştiriyorlar.

“BEKİR BOZDAĞ 9 OCAK’TA ‘FESİH VAR’ DEDİ”

Bugünkü anayasada da fesih yetkisi var ama şartları şöyle. Seçimden 45 gün sonra hükümet kurulamazsa Meclis’i fesheder ve ülkeyi seçime götürür. Şimdiki tek adam rejiminde bu yok. Meclis Başkanı’nın görüşünü dahi almadan feshedebilir. Adalet Bakanı Bozdağ 9 Ocak’ta ‘fesih yetkisi var’ dedi. Türkiye’nin bekası açısından bu anayasa değişikliği önemli riskler taşıyor. Parlamentonun devre dışı bırakılması müthiş tehlikeli bir şey.

ERDOĞAN’IN BAŞDANIŞMANI KARTEPE’NİN SÖZLERİ

Bunu Binali Beye, Bahçeli’ye, Cumhurbaşkanına sormak lazım. Bu lafı ben söylesem kıyameti koparırlardı ama kendi danışmanı söylüyor bunu.

CHP’NİN 18 YAŞ İTİRAZI

Gençleri kandırmak ve onların oylarını almak için böyle bir yasa getiriyorlar. Seçilme yaşını daha önce 25’e getiren partide 25 yaşında bir milletvekili yok. Garibanın oğlu El bab’da şehit olup gelecek. Bizim Ankara’daki beylerin çocukları 18 yaşında milletvekili olup ömür boyu askerlikten muaf olacaklar.

Hayır demenin onuru vardır. Evet vermenin ise vebali ağırdır. Mustafa Kemal’e verilmeyen yetkileri 21. yüzyılın çeyreğinde bir kişiye veriyorsunuz. Anlamakta zorlanıyorum. Hayır çıkarsa sonuç Türk halkına aittir. Tüm dünya şunu söyleyecek, Türkiye’de demokrasiyi askıya almak istediler ama izin vermediler.

Benimle eğer tartışmak istiyorsanız. Açık ve net hodri meydan diyorum. İstediğiniz televizyon kanallarında oturalım medeni şekilde tartışalım.