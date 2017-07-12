Kılıçdaroğlu: Ergenekon operasyonları ‘F Tipi’

Tarih 8 Ocak 2009... CHP Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Birand'a Ergenekon operasyonlarını 'F Tipi' olarak nitelendiriyor...

Tarih 8 Ocak 2009… Mehmet Ali Birand’ın programına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon operasyonlarını böyle değerlendiriyor…

Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarından bir kısmı;

“Türkiye’de eğer siz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış bir kişinin evini basıyorsanız o ülkede bir sorun var demektir. Başbakanın kendi ifadesiyle söylüyorum yürütme ile yargı gayet sağlıklı bir işbirliğiyle bu olayı götürüyor diyorsa o ülkede demokrasi bir rejim sorunu vardır. Eğer bu ülkede Avrupa Birliği ilerleme raporlarında Türkiye’de yargı bağımsız değildir yargının bağımsızlığını sağlayın diye ısrarla söyleniyor ve AKP bunu duymamazlıktan geliyorsa yargıyı baskı altına alıyorsa bu ülkede ciddi bir sorun var demektir. Bu tabloda şunu söyleriz ülkede yaşanan çok ciddi bir sorun var. Bu sorun öyle bir noktaya ulaştı ki artık Bakanları, Başbakanı, Genel Kurmay Başkanını rahatsız edici boyutlara ulaştı. Yargıtay toplanıyor ‘hukuk içinde kararların alınması’ gerektiğini söylüyor. Eğer Yargıtay Başkanlar Kurulu bunu söylüyorsa demek ki hukuk dışı bazı şeyler var.”