Kılıçdaroğlu: ‘Hayır’ oyunuz hayırlı olsun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, referandum öncesi vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Eskişehir Sivrihisar'da halkla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da herkesin sandığa gitmesini söyleyerek, neden 'hayır' denilmesi gerektiğini anlattı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, referandum öncesi vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Eskişehir Sivrihisar'da halkla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da herkesin sandığa gitmesini söyleyerek, neden 'hayır' denilmesi gerektiğini anlattı.

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar:

Burada olmaktan çok mutluyum.

Önümüze Anayasa getirdiler buna evet deyin diyorlar.

Ama neden evet denilmesi gerektiğini anlatamıyorlar.

Sabah akşam Kemal Kılıçdaroğlu’nu anlatıyorlar.

Bu Anayasa işsizlik sorununu çözecek mi?

Bu Anayasa bütün komşularımızla sorunlarımızı çözecek mi?

Bu değişiklik terörü bitirecek mi?

Dolardaki artışı durduracak mı?

Her eve huzur getirecek mi?

İşgal edilen 18 adamızı geri alacak mı?

Demokrasi önündeki engelleri kaldıracak mı?

(Hayııır)

E bu değişikliği niye getiriyorsunuz?

Anayasa değişikliğinde başkan yardımcısı 3 tane olacak mı?

Olmayan bir şeyi varmış gibi millete satmaya çalışıyorlar.

Diyorlar ki Kılıçdaroğlu doğru söylemiyor.

Siz doğru söylemiyorsunuz.

Bir kişi istediği kadar başkan yardımcısı atayabilecek.

Millete doğruları söylemiyorlar.

Bakan sayısı kaç olacak? O da belli değil.

Kim belirleyecek. Bir kişi belirleyecek.

Size bir soru: Bir kişi mi büyük 80 milyon mu?

Hayırlı bir iş yapacağız. Demokrasimizi güçlendireceği.

Hayır oyumuzu bir bayram havasında kullanacağız.

Demokrasiyi yok etmek istediler buna izin vermedik.

Çocuklarımızın geleceğini almak istediler buna izin vermedik.

Nasıl? Hayır oyu kullanarak bunlara izin vermedik.

Kullanacağınız her hayır oyu bu ülkenin barışına demokrasisine ve hayrına olacaktır.

Önümüze getirdikleri Anayasa değişikliği ile haklarımızı elimizden alacaklar.