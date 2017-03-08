Kılıçdaroğlu: Evet’in vebali çok büyük!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘’Referandumda hayır çıkarsa kaos olur’’ diyenleri eleştirdi ve “Sakın inanmayın bunlara…Evet çıkarsa Türkiye sonu belli olmayan bir yola sürüklenmiş olacak, bir dipsiz kuyuya doğru” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘’Referandumda hayır çıkarsa kaos olur’’ diyenleri eleştirdi ve “Sakın inanmayın bunlara…Evet çıkarsa Türkiye sonu belli olmayan bir yola sürüklenmiş olacak, bir dipsiz kuyuya doğru” dedi.

Kılıçdaroğlu, 8 Mart Kadınlar Günü'nde Sakaryalı kadınlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Atatürk Spor Salonu'nda yapılan etkinliğin ardından kadınlarla birlikte şehir merkezine yürüdü.

Sadece Türk bayrakları ile ‘hayır' afişlerinin yer aldığı etkinlikte, “Cumhuriyetin verdiği yetkiye dayanarak başkanlığa hayır” pankartı dikkat çekti. Kılıçdaroğlu şu mesajları verdi:

NİYE KAVGA ETMİYOR?

Kılıçdaroğlu niye kavga etmiyor diyorlar. Annemden de babamdan da kavga yapmayı öğrenmedim. Onlar bana sevgiyi güzelliği öğretti. Sevgi, barış varken, tokalaşmak, selamlaşmak varken niye kavga ediyoruz. İktidardan biri çıkıyor, ‘Hakaret ediyoruz yine kavga etmiyor' diyor. Bu söylenecek laf mı? Ama hem benim için hem de benim gibi düşünmeyenler için de demokrasi gerekir.

YA HATA YAPARSA

Bütün yetkileri bir adama verecekler. Akıl akıldan üstündür. Ailede bile karı koca önemli kararlarda bir araya gelir, konuşur. Hem Cumhurbaşkanı, hem hakim, kaymakam, vali, bakan, parti genel başkanı olacak. Hata yaparsa ne olacak. Faturayı hep beraber ödeyeceğiz.

FELAKETE DOĞRU

Nereye gideceğini bilmediğiniz bir trene, arabaya, uçağa çocuklarını bindirir misiniz? Freni olmayan bir otobüse biner misiniz? Bu yapılan değişikliğin nereye gideceği belli değil ve freni yok. Bir kişi her şeye yetkili ise Türkiye felakete doğru yelken açmış demektir.

HAYIR ÇIKARSA NE OLUR?

Hayır çıkarsa kaos olur, toplum gerilir diyorlar. Sakın inanmayın bunlara. Hayır çıkarsa Cumhurbaşkanı zaten yerinde, Binali Yıldırım başbakan olarak yerinde, TBMM yerinde, memlekete bir şey olmayacak. Niye kaos olsun? Evet çıkarsa sonu belli olmayan bir yola Türkiye sürüklenmiş olacak, bir dipsiz kuyuya doğru. Anayasa değişikliğinde başkanın kaç yardımcısı olacak? Ben de bilmiyorum. İstediği kadar olacak, 50, 100, 500, bin. Kimler başkan yardımcısı olacak? Niteliği ne olacak? Ben de bilmiyorum, başkanın keyfine bağlı, dayısının oğlunu, torununu yapabilir. Böyle bir düzen adil bir düzen midir? Tek adam Libya, Irak’ta, Suriye’de vardı. Ne oldu? Verilen her hayır oyu bayrağımız, çocuklarımız, vatan için değerlidir….Hayır’ın her zaman hayırlı olacak. Evet'in vebali ağır.

ŞEHİT AKKUŞ'UN AİLESİNİ ZİYARET

Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Kaynarca İlçesi Uzakkışla Köyüne de giderek, El Bab’ta şehid düşen Er Ömer Akkuş'un ailesini ziyaret etti. Ömer Akkuş'un ikiz kardeşi Elif Akkuş ve baba Mahmut Akkuş'a taziyelerini bildirdi. Ziyarette Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Çetin Osman Budak, Tekin Bingöl, milletvekilleri Gürsel Tekin, Engin Özkoç ve Kadın Kolları genel Başkanı Fatma Köse de hazır bulundu.