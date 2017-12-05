Kılıçdaroğlu: Gelin kendi pisliğimizi kendimiz temizleyelim

Grup konuşmasında Reza Zarrab davası ve Man Adası' dekontları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen CHP lideri Kılıçdaroğlu Zarrab davası ile ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırıma seslenerek "Gelin kendi pisliğimizi kendimiz temizleyelim" dedi

Bu haftaki parti grup toplantısını ‘kadınların seçme ve seçilme haklarını elde etmesinin 83. yıl dönümü’ nedeniyle, kadınlarla bir araya gelerek Ankara Spor Salonu’nda yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Reza Zarrab davası ile ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım’a seslendi.

“Kendi pisliğimizi kendimiz temizleyelim”

Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Aramızda tartışmalar olabilir, aramızda sert sözler olabilir ama Türkiye ile ilgili bir davanın ABD’de görülmesi beni rahatsız ediyor. Türkiye ile ilgili bir rüşvet olayının Amerika’da görüşülmesi doğru değildir. Başbakana açık,net ve samimi bir çağrı yapıyorum. Madem ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma açtı, gelin parlamentoyu harekete geçirelim. Bu lekeyi biz temizleyelim. Başkalarının temizlemesine izin vermeyelim. Bizim ülkemizde demokrasinin olduğunu, bizim ülkemizde adaletin olduğunu, bizim ülkemizde rüşvet dağıtanın da rüşvet yiyenin de suçlandığını ve objektif olarak yargılanıp cezalandırıldığını bütün dünyaya duyuralım. İran nasıl yaptıysa biz de öyle yapalım. Açık, net ve samimi bir çağrıda bulunuyorum Gelin dosyayı yeniden açalım TBMM’de bir komisyon kuralım ve bu olayı ABD yargısına bırakmadan biz çözelim. Biz kendi pisliğimizi kendimiz temizleyelim. Başkalarına bırakmayalım. Bize yakışan budur.”