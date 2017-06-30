Kılıçdaroğlu Habertürk yayınına katıldı… Önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV ve Bloomberg HT'nin ortak yayınında Ece Üner'in moderatörlüğünde Habertürk Gazetesi Yazarı Nagehan Alçı ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı. Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından 15 Haziran'da Ankara Güvenpark'ta başladığı Adalet Yürüyüşü'nü Maltepe'de sonlandıracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, kararın alındığı MYK'yı anlattı ve daha önce de sarf ettiği 'kontrollü darbe' açıklamasına da değindi.

İşte Adalet Yürüyüşü’nün 15. gününü geride bırakan CHP liderinin açıklamaları:

“MALTEPE’DE GÜZEL BİR MİTİNG GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

İstanbul Maltepe’de umarım güzel bir miting gerçekleştireceğiz. Bir ülkede adalet yara almışsa o ülkenin kendi içinde barışı sağlaması mümkün değil. Doktor arkadaşlarımın önerisi var, tempoyu koruyun diye. Bazen dozu kaçırıyorum daha hızlı yürüyorum. Biraz daha yavaşlıyoruz uyarı üzerine sonra belli bir tempoda devam ediyoruz.

“FETÖ’YÜ BİZ Mİ YERLEŞTİRDİK”

Bizim söylemlerimizle FETÖ’nün söylemlerini karşılaştıracaklarmış. Aynı menzil sözünü söyleyen ben değilim, onlar. Siz Gülen cemaatinden şikayet ediyorsunuz. Gülen cemaatini devletin içine yerleştiren ben miyim? Bir kişi vali olacaksa, kaymakam olacaksa önce Pensilvanya’ya gidiyorlardı. Keşke öyle bir araştırma yapsalar da biz de bilsek biz ne söylemişiz, onlar ne söylemiş diye.

‘Bir partinin genel başkanı konuşuyor, bunun bir yolunu bulup sesini keselim’ şeklinde bir arayış var. Biz bunlardan çekinir miyiz, asla. Biz ne söylüyorsak kamuoyu önünde gayet net söylüyoruz. Düşüncelerimiz neyse gayet açık söylüyoruz. Söz verdiysek sözümüzün arkasında dururuz. ‘Hakimler, savcılar seni de çağırır. Çağırsa ne olur? 138. madde hakimlere, savcılara talimat vermek pozisyonunda olanlar için getirilmiştir o madde. Ben yargıya nasıl talimat vereceğim?

“KONTROLLÜ DARBE”

Bakın kontrollü darbeden şunu kast ediyoruz. Bilinen, önlenmeyen ve sonuçlarından yararlanılan darbeye kontrollü darbe denir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ‘Hangi önlemleri alacaksanız parlamentoya getirin’ dedik. Yapmadılar. Açlık grevi yapan iki öğretmen var, ne ilgileri var FETÖ ile. Yüzlerce örnek verebilirim. Biz adaleti savunuyoruz. Siyasetçiler suçluyu belirleyemezler. Biz suçlunun kim olup olmayacağını siyasete bıraktık. Savcı hemen iddianameyi hazırlıyor, hakim hemen kararını veriyor. Ben üç darbeyi yaşadım. O darbe döneminde yaşananların bir benzeri bu dönemde de var. Hepsini söyledim. 15 Temmuz’un soruşturulması lazım ama iktidar bunu araştırmayı değil, kapatmayı yeğledi. Darbeyi en iyi bilen iki kişi parlamentoya gelip bilgi vermedi.

“İKİ 15 TEMMUZ VAR: SOKAĞIN VE SARAYIN”

Ben kontrollü darbe söylemini referandumdan çok önce kullandım. Sayın Başbakan Adil Öksüz olayı hakkında soruşturma açılmasını istedi. Adil Öksüz’ün üzerindeki GPS cihazı hangi firmadan dedim… Adil Öksüz olayı her seferinde kapatılmak istendi. İki tane 15 Temmuz var. Sokağın 15 Temmuz’u ve sarayın 15 Temmuz’u. Darbe girişiminde bulunuldu, halk sokaklara çıktı ve darbe önlendi. Bu sokağın 15 Temmuz’u. Bir de sarayın 15 Temmuz’u var. Ben sorulardan yola çıkarak cevabı aramak istiyorum. O nedenle parlamento çok önemliydi. Gelip bilgi verselerdi çok önemliydi. Savcılar gerçekten serbest bırakılsaydı birçok boyut ortaya çıkacaktı. Kontrollü tanımından neyi kast ettiğimizi söylüyoruz. Siz katılmayabilirsiniz. Ben bu darbe girişiminde çok karanlık nokta olduğunu biliyorum.

Savcı iddianameyi hazırlıyor, Adalet Bakanlığı gözden geçirdikten sonra iddianame mahkemeye veriliyor. Bu, yargıya müdahale değil midir? Mesela üst akıl deniyor. Kim üst akıl. Siz savcısınız, yazarsınız bunu. Yargılama süreci sorunlu, baştaki süreç sorunlu. Sayın Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel başkanı… Darbe gecesini anlatıyor, ‘3 ayrı yerde 3 ayrı uçak tutuyorduk’ diyor. Önceden haberiniz var demektir bu. Darbeyi öğrendiği zaman bu uçaklar hemen kalkıp gelebilir mi? Bilinmeyen çok şey var. Bizim talebimiz bu işi siyasal temelde değil, ülkenin geleceği açısından masaya yatırmakta fayda var.

“VERDİKLERİ SÖZLERİNİ TUTMADILAR”

15 Temmuz’dan sonra demokrasi konusunda güzel bir atmosfer ortaya çıkmıştı. Sonra 20 Temmuz geldi. İlk kararnameye itiraz ettik. Askeri hastanelerin kapatılması… Bunun FETÖ ile ilgisi yok. Kış lastiği KHK ile… Bize verdikleri hiçbir sözü tutmadılar. Saraya gittik, yargı bağımsızlığı konusunda görüş birliğine vardık. KHK’ler, OHAL dolayısıyla Başbakan ile görüştüğümüzde ‘Çok kısa bir süre için uygulayacağız’ dediler. Biz ona rağmen karşı çıktık. ‘Bütün partiler darbeye karşıysa niye OHAL’ dedik. Öyle anlaşılıyor ki KHK ile ülke yönetilecek.

“BERBEROĞLU’NUN TUTUKLANMASI BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA”

Vekiller tutuklandıktan sonra Sayın Meclis Başkanı’nı ziyaret ettim. Söz verdi, ‘Ben bu konuda anayasa hukukçularından görüş alacağım’ dedi. Teşekkür ettim. Sonra dedim ki ‘Bir sorun bakalım bu görüş alındı mı’ diye… Hiç görüş alınmamış. TBMM Başkanı bana grup başkanvekillerinin önünde görüş alacağını söylüyor ama görüş almıyor. Enis Berberoğlu’nun tutuklanması bardağı taşıran damla oldu. Meclis’in iradesi yok saraya bakıyorlar. Yargı da öyle.

“BU TUZAĞA DÜŞMEDİK”

Anayasa Mahkemesi’nin kararı vardı, milletvekilleri tutuklanamaz diye. Bizim parti programımızda dokunulmazlıklara karşıyız. Düşüncemiz değişmedi. Ama yargının tarafsız olması gerektiğini biliyoruz. Bugün Anayasa Mahkemesi eski kararından vazgeçmese ‘Milletvekilleri tutuklanamaz’ diyecek. Ama aylardır karar veremiyor, niye, saraya bakıyor. Şu anda iktidar partisi herhangi milletvekilinin dokunulmazlığını çoğunluk ile kaldırabilir. O zaman niye anayasa değişikliği ile yapıldı? Referanduma hazırlık için yapıldı, biz de bu tuzağa düşmedik.

“MAHKUM OLSAK NE OLUR?”

Biz demokrasi için bedel ödemeye hazırız. İstiyorsanız kaldırın dokunulmazlığımızı dedik. Mahkum olsak ne olur? Adaletsiz bir ülkede yaşamaktansa hapse girip en azından bütün dünyaya ‘Bu ülkede adalet yoktur’u anlatmamız lazım. Siyasetçiye haksız yere bedel ödetiyorlar. Anayasa Mahkemesi neden korkuyor?

“TOPLUMUN HER KESİMİNDEN DESTEK VAR”

Yürüyüşe katılanlar arasında Evet kullananlar da var. ‘AK Partiliyim ama destek veriyorum’ diyenler de var. Dolayısıyla toplumun hemen hemen her kesiminden bir şekilde destek var. Eleştiri de var, protesto da var. Ama biz şöyle bir karar aldık: Bizi eleştirseler de, protesto etseler de gerginlik yaratmayacağız. 12 maddelik bir genelge hazırladık. Gelen herkese de bunu verdik. Gerçekten de beni şaşırtan boyutlarda yürüyüşe katılan herkes buna uydu.

“ADİL BİR DÜZENDE YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Neden yürüyüş, çünkü adalet yok Türkiye’de. Adalet çok kutsal bir kavram ve bütün peygamberlerin ortak hedefi adalettir. Adaletin olmadığı bir ülkede demokrasi olmaz. Adaletin olmadığı ülkede farklı düşünceler olmaz. Biz kendi ülkemizde birlikte adil bir düzende yaşamak istiyoruz. (Erbakan’ın sloganının hatırlatılması üzerine) Erbakan da adil bir düzeni savunuyor. Sonuçta adaletli bir düzen.

YÜRÜYÜŞ KARARININ ALINDIĞI MYK TOPLANTISI

O gün Çarşamba günüydü, MYK toplantımız vardı. Günlük olaylar ve ilgili genel başkan yardımcıları faaliyetlerini anlatıyorlardı. MYK bitti, Muğla ve Marmaris belediye başkanları ile toplantımız vardı. Toplantı sırasında içeri özel kalem müdürü girdi, Enis Bey’in cezasını söyledi. İnanamadım ben de. Hemen MYK’yı ikinci kez topladım. Değişik öneriler geldi, arkadaşların düşüncesini aldım. Sonunda böyle bir yürüyüşe karar verdik.

“PARTİ OLARAK DEĞİL, BİREYSEL OLARAK HERKES KATILABİLİR”

Adalet yürüyüşünde bir tane bile altı oklu CHP bayrağı göremezsiniz. Bu bir adalet yürüyüşü. Adalet kim tarafından arzu ediliyorsa ve kim haksızlığa uğradığını düşünüyorsa bu yürüyüşe katılabilir. Ben bir kişi olarak buna katılıyorum. Bir parti olarak yürüyeceğimizi asla söylemedik. Her partiden insan var. Hiç kimsenin parti kimliği ile katılmalarını doğru bulmuyoruz ve istemiyoruz. Bireysel olarak herkes gelebilir.