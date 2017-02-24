Kılıçdaroğlu: Her gün kahroluyoruz!

CHP lideri Kılıçdaroğlu Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan iki asker için bir mesaj yayınlayarak, "Fırat Kalkanı Operasyonu'ndan gelen haberlerle kahroluyoruz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan iki asker için bir mesaj yayınlayarak, "Fırat Kalkanı Operasyonu'ndan gelen haberlerle kahroluyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Fırat Kalkanı operasyonunda iki askerin daha şehit olması üzerine twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi adresinden, Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında, terör örgütü DEAŞ’ın yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olması 3 asker yaralanmasına ilişkin, “Fırat Kalkanı Operasyonu’ndan gelen haberlerle kahroluyoruz. Suriye’deki savaş da, aldığımız acı haberler de umarım bir an önce son bulur” dedi.

İşte Kılıçdaroğlu’nun o mesajı;