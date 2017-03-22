Kılıçdaroğlu: ‘Hükümet yetkililerinden cevap almış değiliz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sormamız gereken ciddi bir soru var. Türkiye’nin Hollanda Büyükelçisi nerede? Neden Türkiye’de? Kaç aydır Türkiye’de ve nerede? Sayın Bakan Hollanda’ya gidiyor, kadın Bakanımız Hollanda’ya gidiyor. Etrafında polis koruması var Büyükelçi yok. Ben bu soruyu da sordum, şu ana kadar hükümet yetkililerinden bir cevap almış değiliz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sormamız gereken ciddi bir soru var. Türkiye’nin Hollanda Büyükelçisi nerede? Neden Türkiye’de? Kaç aydır Türkiye’de ve nerede? Sayın Bakan Hollanda’ya gidiyor, kadın Bakanımız Hollanda’ya gidiyor. Etrafında polis koruması var Büyükelçi yok. Ben bu soruyu da sordum, şu ana kadar hükümet yetkililerinden bir cevap almış değiliz” dedi.

Bir özel televizyon canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevaplıyan Kılıçdaroğlu, dünyanın herhangi bir yerindeki insan hakkı ihlaline Türkiye hükümetinin itiraz ettiğini vurguladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bu çerçeveden baktığınız zaman, biz insan hakkı ihlallerini bir şekilde sıfırlamalıyız. Demokrasiyi savunuyorsak. Nedir bunlar? Medya özgürlüğü aramızda sorun yaratıyor. 150'nin üzerinde gazeteci hapiste. Niye hapiste? Anlatamıyorlar, anlatamazlar da zaten. Hele Cumhuriyet gazetesi yazarları kaç aydır hapiste iddianame yok bir türlü ortada. Savcı ne yazacak iddianameye biz de merak ediyoruz. FETÖ'cü diye içeri atıldılar, gazetenin bütün hayatı FETÖ'yle mücadeleyle geçmiştir. Ahmet Şık bunlardan birisidir mesela. Çok sayıda insan hakkı ihlalleri var” diye konuştu.

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“BAKANIMIZ HOLLANDA'YA GİDİYOR BÜYÜKELÇİ YOK”

Hollanda krizi hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Sormamız gereken ciddi bir soru var. Türkiye'nin Hollanda Büyükelçisi nerede? Neden Türkiye'de? Dışişleri Bakanı gidiyor. Normalde Büyükelçiler Dışişleri Bakanlarını karşılarlar. Devletin geleneği de böyledir. Niye Türkiye'de? Kaç aydır Türkiye'de ve nerede? Sayın Bakan Hollanda'ya gidiyor, kadın Bakanımız Hollanda'ya gidiyor. Etrafında polis koruması var Büyükelçi yok. Hakkını savunacak bir Başkonsolos var, nerede bu Büyükelçi? Büyükelçi o ortamda orada olmayacak da nerede olacak? Ben bu soruyu da sordum, şu ana kadar hükümet yetkililerinden bir cevap almış değiliz. Dış politika hamaset üzerine kurulmaz. Dış politika akıl işidir, mantık işidir, öngörü işidir” şeklinde konuştu.

“BU LAFIN ARKASINDA SAVAŞLAR ACI GÖZYAŞI KAN VAR”

Tek boyutlu, düşmanlık üzerine ve karşı tarafa kendini teslim ederek inşa edilen dış politika ile kaybedileceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Niye bütün Avrupa'yı karşımıza alalım? Herkesi düşman görmeye değil, tam tersine düşmanı dahi dost olarak kazanmaya ihtiyacımız var bizim. Bu ülkeyi kuranlar, boşuna ‘Yurtta barış, dünyada barış' dememişler. Bu lafın arkasında savaşlar, bir devletin kuruluşu, acı, gözyaşı, kan var. Bu insanlar kolay kolay barıştan söz etmemişler. Bütün o kavgalardan, mücadelelerden sonra Cumhuriyeti kurmuşlar ve barışın değerini bütün dünyaya anlatmaya çalışmışlar. Suriye politikasında, Irak politikasında, Avrupa politikasında, Libya politikasında, Mısır politikasında kaybeden biziz. Dış politikada kazandığımız ne var? Neyi kazandık?” açıklamasında bulundu.

“BİZ BUNLARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ”

Kılıçdaroğlu, Avrupa'da yapılan PKK yanlısı gösteriler hakkında, “Kesinlikle karşıyız. Terör örgütü olarak görüyorsan, yasaklayacaksın. Terör örgütü olarak görüyorsun, parlamentoda kabul ediyorsun, ondan sonra geleceksin izin vereceksin. Niye izin veriyorsun? Vermeyeceksin. Çifte standart derken bunları kast ediyoruz biz. Hem diyeceksin terör örgütü hem izin vereceksin. Bayraklara asla izin vermeyeceksin. Türkiye de bunun takipçisi olmalı. Gösteri mi oldu? Buradaki Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na davet edilmeli, kınanmalı. Bunlar yapılmalı. Biz bunlara her türlü desteği veririz. Hiçbir tereddüdümüz yok bunda” şeklinde konuştu.

“KURTULUŞ SAVAŞI'MIZIN ÖNSÖZÜDÜR ÇANAKKALE”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırladığı afişlerde Atatürk resminin olmamasını, “Beni derinden yaralamıştır. Atatürk'ün Çanakkale'de neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Kurtuluş Savaşı'mızın önsözüdür Çanakkale. Gerçekten yedi düvele karşı mücadele edilmiştir” sözleri ile değerlendirdi.