Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında ‘öpme’ polemiği

Son dönemlerde kürsüde yaptığı konuşmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'gözlerinden öpüyorum sevgili Erdoğan' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında 2011 yıllında 'alnından öpeceğim' polemiği yaşanmıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a, “Savaş gemilerimiz Gazze'ye gitsin seni alnından öperim” sözlerine Erdoğan'ın, “Ak alnımızı senin lanetli ağızlarına, tertemiz alnımı kirli dudaklarına sürdürmem” yanıtını vermişti.

Bu açıklamaya Kılıçdaroğlu'nun yanıtı sert olmuştu. Kılıçdaroğlu yanıtında; “Erdoğan’dan şu yanıtı bekliyordum: Ey Kılıçdaroğlu, göreceksin ben gemilerimizi Gazze'ye kadar götüreceğim. Oysa tam tersine, hakaret içeren bir sürü söylem. Bir Başbakan'a yakışmayacak bir üslup. Alnının temiz olduğunu söylüyor, onun alnının temiz olduğunu kim kabul ediyor? Deniz Feneri'nin kirliliği onun alnında. Elleri de temiz değil. Kul hakkı yiyen kişinin, kul hakkını yiyenlerin sırtını sıvazlayan kişinin alnı temiz olmaz.” ifadelerini kullanmıştı.