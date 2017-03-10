Kılıçdaroğlu: ‘İlk 3 madde fiilen değişmiş olacak’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hilton Gimat’ta, iş adamları ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları;
Cumhurbaşkanı tarafsızdır. Yapılan değişiklikle deniliyor ki başkan aynı zamanda partinin genel başkanı olacak. Salı konuşmaları olacak. AKP adına Cumhurbaşkanı konuşacak. Her Salı bizi eleştirecek. Bu kabul edilebilir tablo mudur? Bir de sayın başkan Anayasa’ya göre tarafsızlık yemini edecek? Bu doğru değildir deniliyorsa Hayır vereceğiz.
Bir partinin genel başkanı aynı zamanda başkan, Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinden 12’sini tayin etsin mi? Olmaz öyle saçma şey, o adalete güven olur mu diyorsunuz hayır oyu kullanacaksınız.
“Hiç mi iyi bir şey yok” diye sordu bir arkadaşım.
“Yargı bağımsız ve tarafsızdır” maddesi eklenmiş. Yargı bağımsızlığı nasıl olur. Hakim tayin edilirse bağımsız olmaz.
Hem başkan, hem partinin genel başkanı olacaksın sonra tarafsızlık yemini edeceksin.
Bütün doğruların vatandaşa açıklığıyla anlatılması lazım. CHP bayrağı görüyor musunuz? Çünkü bu memleket meselesi. Genel başkan hakim tayin ederse ne olur? AYM’de değil sadece HSYK’nin de 6 üyesini tayin edecek. Başkanın arzu ettiği kararı vermeyeni istediğiniz yere sürebilirsiniz. Hakim vicdanına göre karar vermeyecek mi?
“Kuvvetler ayrılığı derseniz bir şey anlaşılmıyor” dedi bir kadın arkadaşımız. Biz şöyle anlatıyoruz. Camiye, kışlaya, adliyeye, okula siyaset girmesin. Buralara siyaset girdiği andan itibaren toplum bölünür, ayrışır.
CHP, Evet diyeni de Hayır diyeni de kucaklıyoruz. Kavgadan gerilimden bıkmadınız mı? biz de bıktık. Ama bizi zorla oralara çekmek istiyorlar. Kavgadan bıktı bu millet. Sanayici üretmeli, dolar almış başını gidiyor bunlar çözülmeli.
Evet çıkarsa terör bitecek diyorlar. 15 yıldır iktidarlar terörü bitirecekler de kim engel oldu. Terörü bitirecekseniz her türlü desteği vereceğiz 50 defa söyledim.
Evet çıkarsa ekonomik istikrar sağlanacak diyorlar. Buna inanan bir işadamı var mı? 15 yıldır yönetiyorsunuz. İstikrar sağladınız da birileri engel mi oldu? Ekonomide istikrar toplumsal uzlaşmayla sağlanır. Kutuplaşma olursa ne ekonomik ne de siyasi istikrar sağlanamaz.
İlk kez bir Anayasa değişikliği toplumu karpuz gibi ikiye bölüyor. Anayasa toplumsal uzlaşma belgesi olmaktan çıkarıp bölünme, ayrışma anayasası haline getirirseniz felaket o zaman başlar.
TBMM, siz seçiyorsunuz milletvekillerini Meclis’e gönderiyorsunuz. Başkana şimdi bir yetki veriyoruz istediği zaman Meclis’i fesedebilecek. Neden feshediyor? Bir sabah kalktı, feshetti. Bu doğru diyen gidip evet oyunu kullansın. Anlaşılmaz değil. Hepsi güzel anlaşılacak maddeler. Evet ile hayır siyah ile beyaz kadar açık ve net.
1 madde ile anayasanın 30’a yakın maddesi değişiyor. Anayasaya aykırı mı aykırı. Bunu belirleyecek olan milletin kendisidir dedik ve AYM’ye gitmedik. İlk 3 madde bu değişiklikle fiilen değişmiş oluyor, çünkü demokrasi askıya alınmış olacak. Bir kişi hakim tayin edecek hem devleti yönetecek hem meclisin yerine geçecekse demokrasi askıya alınmış olacak.