Kılıçdaroğlu: ‘İlk 3 madde fiilen değişmiş olacak’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da işadamlarına seslendi. Kılıçdaroğlu, referandumdan 'evet' sonucunun çıkmasının OHAL'in sonsuza kadar devam etmesi anlamına geldiğini vurgulayarak, salonda bulunanlara "Mesela sizin bir kararnamelik işiniz var. Bu da başkanın elinde... Bir kararnameyle tüm mallarınıza el konulabilir. Eğer 'böyle bir şey olur mu' diyorsanız, 'bu bir haksızlık' diyorsanız 'hayır' oyu kullanmalısınız. 'Evet' ya da 'Hayır' demek de sizin tercihiniz olacak" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da işadamlarına seslendi. Kılıçdaroğlu, referandumdan 'evet' sonucunun çıkmasının OHAL'in sonsuza kadar devam etmesi anlamına geldiğini vurgulayarak, salonda bulunanlara "Mesela sizin bir kararnamelik işiniz var. Bu da başkanın elinde... Bir kararnameyle tüm mallarınıza el konulabilir. Eğer 'böyle bir şey olur mu' diyorsanız, 'bu bir haksızlık' diyorsanız 'hayır' oyu kullanmalısınız. 'Evet' ya da 'Hayır' demek de sizin tercihiniz olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hilton Gimat’ta, iş adamları ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları;

Cumhurbaşkanı tarafsızdır. Yapılan değişiklikle deniliyor ki başkan aynı zamanda partinin genel başkanı olacak. Salı konuşmaları olacak. AKP adına Cumhurbaşkanı konuşacak. Her Salı bizi eleştirecek. Bu kabul edilebilir tablo mudur? Bir de sayın başkan Anayasa’ya göre tarafsızlık yemini edecek? Bu doğru değildir deniliyorsa Hayır vereceğiz.

Bir partinin genel başkanı aynı zamanda başkan, Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinden 12’sini tayin etsin mi? Olmaz öyle saçma şey, o adalete güven olur mu diyorsunuz hayır oyu kullanacaksınız.

“Hiç mi iyi bir şey yok” diye sordu bir arkadaşım.

“Yargı bağımsız ve tarafsızdır” maddesi eklenmiş. Yargı bağımsızlığı nasıl olur. Hakim tayin edilirse bağımsız olmaz.

Hem başkan, hem partinin genel başkanı olacaksın sonra tarafsızlık yemini edeceksin.

Bütün doğruların vatandaşa açıklığıyla anlatılması lazım. CHP bayrağı görüyor musunuz? Çünkü bu memleket meselesi. Genel başkan hakim tayin ederse ne olur? AYM’de değil sadece HSYK’nin de 6 üyesini tayin edecek. Başkanın arzu ettiği kararı vermeyeni istediğiniz yere sürebilirsiniz. Hakim vicdanına göre karar vermeyecek mi?

TOPLUM BÖLÜNÜR VE AYRIŞIR

“Kuvvetler ayrılığı derseniz bir şey anlaşılmıyor” dedi bir kadın arkadaşımız. Biz şöyle anlatıyoruz. Camiye, kışlaya, adliyeye, okula siyaset girmesin. Buralara siyaset girdiği andan itibaren toplum bölünür, ayrışır.

“EVET DİYENİ DE HAYIR DİYENİ DE..”

CHP, Evet diyeni de Hayır diyeni de kucaklıyoruz. Kavgadan gerilimden bıkmadınız mı? biz de bıktık. Ama bizi zorla oralara çekmek istiyorlar. Kavgadan bıktı bu millet. Sanayici üretmeli, dolar almış başını gidiyor bunlar çözülmeli.

KİM ENGEL OLDU?

Evet çıkarsa terör bitecek diyorlar. 15 yıldır iktidarlar terörü bitirecekler de kim engel oldu. Terörü bitirecekseniz her türlü desteği vereceğiz 50 defa söyledim.

Evet çıkarsa ekonomik istikrar sağlanacak diyorlar. Buna inanan bir işadamı var mı? 15 yıldır yönetiyorsunuz. İstikrar sağladınız da birileri engel mi oldu? Ekonomide istikrar toplumsal uzlaşmayla sağlanır. Kutuplaşma olursa ne ekonomik ne de siyasi istikrar sağlanamaz.

KARPUZ GİBİ BÖLDÜ

İlk kez bir Anayasa değişikliği toplumu karpuz gibi ikiye bölüyor. Anayasa toplumsal uzlaşma belgesi olmaktan çıkarıp bölünme, ayrışma anayasası haline getirirseniz felaket o zaman başlar.

SİYAH İLE BEYAZ KADAR AÇIK VE NET

TBMM, siz seçiyorsunuz milletvekillerini Meclis’e gönderiyorsunuz. Başkana şimdi bir yetki veriyoruz istediği zaman Meclis’i fesedebilecek. Neden feshediyor? Bir sabah kalktı, feshetti. Bu doğru diyen gidip evet oyunu kullansın. Anlaşılmaz değil. Hepsi güzel anlaşılacak maddeler. Evet ile hayır siyah ile beyaz kadar açık ve net.

İLK 3 MADDE FİİLEN DEĞİŞİYOR

1 madde ile anayasanın 30’a yakın maddesi değişiyor. Anayasaya aykırı mı aykırı. Bunu belirleyecek olan milletin kendisidir dedik ve AYM’ye gitmedik. İlk 3 madde bu değişiklikle fiilen değişmiş oluyor, çünkü demokrasi askıya alınmış olacak. Bir kişi hakim tayin edecek hem devleti yönetecek hem meclisin yerine geçecekse demokrasi askıya alınmış olacak.