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Kılıçdaroğlu İstanbul’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 2.bölge muhtarları toplantısına katıldı.
10:591 Nisan 2017
Gündem
Kılıçdaroğlu İstanbul’da
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 2.bölge muhtarları toplantısına katıldı.
Son güncelleme: 11:0801.04.2017
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