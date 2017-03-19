‘Sorun Ali Veli işi değil’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhtarlara yeni anayasayı anlattı. Kılıçdaroğlu "Sorun Ali, Veli işi değildir. Sorun Türkiye'nin nasıl yönetileceğidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisi tarafından İstanbul Maltepe’de düzenlenen İstanbul 1. Bölge Muhtarlar Buluşmasına katılıyor.

Muhtarlara yeni anayasanın içeriğini anlatan CHP lideri özetle şunları söyledi;

Meclis’ten alınan yetkiler tek bir kişiye veriliyor. Meclis milli iradeyi temsil ediyor diyenler ‘hayır’ demeli. Verdiğiniz yetkiyle muhtarlıkları kapatabilirler. Belediyeleri kapatamaz. Belediyeler yerel yönetimlerdir.

Yerel yönetimlerle ilgili yetki verilmemiştir. Ekonomik ve sosyal haklarda kararname çıkarma yetkisi var. Sorun Ali, Veli işi değildir. Sorun Türkiye’nin nasıl yönetileceğidir.

Son 2,5 yıldır fiili başkanlık sistemi var. Ülkenin durumu daha mı iyi. Ekonomi daha mı iyiye gitti? TRT tarafsız yayın mı yapabiliyor? Gazeteci istediğini mi yazabiliyor? Şimdi bu uygulama anayasal güvenceye kazandırılmak isteniyor. Bu sistemde tek kişinin hatasının bedelini vatandaş öder. Yeni seçilecek adam kul hakkı yerse ne yapacaksınız?

12 Eylül Anayasası elbette değişmeli. 2 önceki parlamentoda 4 parti 60 madde üzerinde anlaşıldı. Rahmetli Ecevit zaten 35 maddesini değiştirmişti. Sayın Davutoğlu’na söyledik, Sayın Yıldırım’a da söyledik. Darbe hukukunu değiştirelim, çağdaş bir anayasamız olsun dedik.

Bir partinin genel başkanı hakim tayin etsin mi? 18 maddenin içine yargınının ‘bağımsız olmalı’ kısmına yanına bir kelime eklemişler. ‘Tarafsız olmalı’ diye.

Torba bir Anayasa. Bir maddede 30 madde birden değiştiriyorlar. Millete güvendiğimiz için Anayasa Mahkemesi’ne gitmedik.

Yeni modelde güvenoyu yok, 550 vekilden niye çekiniyorsunuz? Yeni modelde demokrasi mi, tek adam rejimi mi istiyoruz? Bu kadar basit.