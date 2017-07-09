Kılıçdaroğlu, İstanbul’da bu gece nerede kalacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’dan başlayan 25 günlük tarihi yürüyüşü İstanbul’da tarihi Adalet Mitingi ile taçlandırdı.
450 kilometrelik yürüyüşte 700 bine yakın adım atan ve karavanda uyuyan Kılıçdaroğlu, bu geceyi İstanbul Ataşehir’de ikamet eden büyük kızının evine geçirecek.
BERBEROĞLU’NU ZİYARET EDECEK
Büyük kızının evine eşi, oğlu ve gelini ile birlikte geçen Kılıçdaroğlu, Pazartesi günü saat 11: 00’da Maltepe Cezaevi’nde, tutuklu vekil Enis Berberoğlu’nu ziyaret edecek.
CHP lideri aynı gün saat 13:00’da ise Maltepe’de bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 81 ilin il başkanları toplantısına katılacak.
Kılıçdaroğlu’nun Çarşamba günü Ankara’ya dönmesi bekleniyor.