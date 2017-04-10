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Kılıçdaroğlu İzmit’te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te partisinin referandum toplantısında konuşuyor.

12:2010 Nisan 2017
Gündem
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te partisinin referandum toplantısında konuşuyor.
Son güncelleme: 12:2110.04.2017
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