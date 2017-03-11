Kılıçdaroğlu Karadenizli STK’larla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz Dernek, Federasyon ve Vakıf temsilcileri toplantısına katıldı. Referandumda tek adamlık sistem getirilmeye çalışıldığını vurgulayan CHP lideri, "Vatan bir kişinin tekelinde olamaz. Neden 141 yıllık parlamento geleneğimizden vazgeçiyoruz? Tek adam rejimi kan ve gözyaşı demektir. Bakınız dünyadaki örneklerine... 'Evet' demenin vebali büyüktür. " dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz Dernek, Federasyon ve Vakıf temsilcileri toplantısına katıldı. Referandumda tek adamlık sistem getirilmeye çalışıldığını vurgulayan CHP lideri, "Vatan bir kişinin tekelinde olamaz. Neden 141 yıllık parlamento geleneğimizden vazgeçiyoruz? Tek adam rejimi kan ve gözyaşı demektir. Bakınız dünyadaki örneklerine... 'Evet' demenin vebali büyüktür. " dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

Bu değişiklik geçerse bir kişiyi ikna ettiğiniz zaman devasa Türkiye Cumhuriyet’ini en geç 24 saat içinde ele geçirirsiniz.

Nasıl diyeceksiniz? Yetki veriyorsunuz. Bir kişiye her türlü kararname çıkarma yetkisi veriyorsunuz.

Bu Anayasa değişikliğinin toplum için nasıl bir felaket olduğunun hepimizin bilmesi lazım. O nedenle ortak payda diyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir model yoktur. Bir kişiye devletin kaderi teslim edilemez.

Bana çıkıp bir Allah’ın kulu “biz bunu yapmıyoruz” diyemez. Kimin isteği üzerine bunlar gerçekleşiyor? Acaba Milli Kurtuluş Savaşı’nda elde edemediklerini bu değişiklikle mi elde etmek istiyorlar.

“TEK ADAM REJİMİ KAN VE GÖZYAŞI DEMEKTİR”

Rejim değişikliği yok diyorlar. Tek adam rejimleri bir ülkeye kan ve gözyaşı getirir. Bakın Libya’ya, Suriye, Irak… Türkiye’nin kan ve gözyaşının aktığı bir Ortadoğu ülkesine dönüştürmek isityorlar…

80 milyon vatandaşıma sesleniyorum; bayrağını seviyorsan, ülkeni seviyorsan, çocuklarını seviyorsan Türkiye’yi yeni maceraların içine sürükleme. Bu vatan hepimizin vatanı. Hepimiz vatanseveriz.

Hayır oyunun çıkması bu ülkenin milletinin demokrasiye sahip çıkması demektir.

Çıkıp şunu anlatamıyorlar. 141 yıllık parlamento geleneğimiz var. Niye bu gelenekten vazgeçiyoruz? Osmanlı, Osmanlı diyorlar. Osmanlı ile gurur duyuyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti ile daha çok gurur duyuyoruz…

Demokratik parlamenter sistemi sayesinde parlamento bombalanırken darbe püskürtülmüştür.

Bu ülkede her vatandaşımın huzur içinde yaşamasını istiyorum. Her vatandaşımın demokrasiye sahip çıkmasını istiyorum.

Bizim üzerimize büyük sorumluluk düşüyor. Sadece Karadenizlilerin, Urfalıların, Egelilerin değil 80 milyona büyük sorumluluk düşüyor.

Çocuklarına güzel bir gelecek istiyorsanız. Sandığa gideceksiniz ve ‘hayır’ oyu kullanacaksınız.

Efendim ‘Hayır’ çıkarsa CHP Cumhurbaşkanının istifasını isteyecek diyorlar. Biz niye isteyelim. Halk seçti. 2019’a kadar görevini yapacak.

Neymiş ‘Hayır’ çıkarsa kaos olurmuş. Niye olsun? Korku yaratıp ‘Evet’leri çoğaltmak istiyorlar.

Devletin dengesi vardı. Bir kişi her şeyin kararını veremezdi. Şimdi tamamı çöküyor. Bir kişiye teslim edilen devletin geleceği yoktur.

Anayasa tartışılmasın başka şeyler tartışılsın istiyorlar. Bu tuzağa düşmeyeceğiz.

Sizin bizim çocuklarımız askere gidecek, Ankara’daki beylerin çocukları hem vekil olacak hem de askere gitmeyecek.

Sen Meclis’i güçlendireceksen yüzde 1 oy alan partinin genel başkanı da Meclis’e gelmeli. Demokrasinin gereği budur.

Benimle televizyonda tartışmaya korkuyorlar

İlk kez bir anayasa değişikliğiyle toplum ikiye bölünüyor ve uzlaşma belgesi olmaktan çıkıyor. Toplumun yarısı ‘bu anayasa benim anayasam değil’ diyecek.

Milleti kandırmak için idamdan bahsediyorlar. Meydanlarda ‘idam idam’ diyorsunuz, neden getirmiyorsunuz? 19. madde olarak getirebilirdiniz…

Bakın tekrar söylüyorum; ‘Evet’ demenin vebali büyüktür. Ülkenin bekası açısından, çocuklarımızın geleceği için ‘evet’ demenin vebali büyüktür.

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.