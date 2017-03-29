Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin milliyetçisine, ülkücüsüne sesleniyorum…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu referandum mitingleri kapsamında Kayseri'de vatandaşlarla buluştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları;

Bu anayasa değişikliği, işsizliği çözüyor mu? Çiftçilerini sorununu çözüyor mu?

Kadın erkek eşitliğini perçinliyor mu? Parlementoyu daha güçlü hale getiriyor mu? O zaman soru şu; Bu anayasa değişikliğini niye getiriyorlar?

Bu ülkenin milliyetçisine, ülkücüsüne, liberallere, sendikalara sesleniyorum; Gelen hep birlikte demokrasiyi koruyup, savunalım. Bu Anayasa değişikliğine hep birlikte HAYIR diyelim.

Hiçbir zaman Türkiye’de tek adam olmadı. Atatürk de tek adam değildi. Mustafa Kemal’e verilmeyen yetkileri bir kişiye verelim diyorlar.

HAYIR çıktığı zaman Binali Bey koltuğunu korumuş olacak, Başbakan olacak. Biraz da onun için çalışıyoruz. Kendisinin haberi yok ama…

MİTİNGE EZAN ARASI

Miting sırasında ezan okunması üzerine, CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ezanımızı bekleyelim, hep birlikte saygı ile” dedikten sonra konuşmasına ezan arası verdi.

Bütün şehit yakınlarına, bütün annelere sesleniyorum. Bu Anayasa değişikliğine HAYIR deme onurunu hep birlikte yaşamalıyız. Şehitlerimiz için ‘HAYIR’ demeliyiz.

Sizden birinci isteğim, ayın 16’sında pazar günü bütün işlerinizi bitirin. Eşini, akrabanı dostunuzu alıp sandığa gidin. İkincisi onurumuzla ‘HAYIR’ oyunu kullanacağız.

Ayrışmalara karşı HAYIR, gerilimlere karşı HAYIR… HAYIR’da hayır vardır…