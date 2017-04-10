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Kılıçdaroğlu Kocaeli’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de sivil toplum örgütlerinin kadın kolları ile bir araya geldi.

16:5410 Nisan 2017
Genel
Kılıçdaroğlu Kocaeli’de
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de sivil toplum örgütlerinin kadın kolları ile bir araya geldi.
Son güncelleme: 16:5610.04.2017
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