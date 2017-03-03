İstanbul'da Sivas Dernekleri temsilcileriyle buluşan Kemal Kılıçdaroğlu, Bekir Bozdağ'ın Almanya'da yapmayı planladığı toplantının iptal edilmesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, 'Almanya'nın yaptığı yanlış. Asla ve asla doğru değildir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Sivas dernekleri ile biraya geldi. Kılıçdaroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada Almanya’nın Bozdağ’ın toplantısını iptal etmesini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 2 milletvekili Almanya’da konuşacak, konuşmaları iptal edilmiş. Asla ve asla doğru değildir. Hem dünyaya demokrasi dersi verirsiniz hem bir partinin 2 bakanı konuşmak ister siz bu konuşmayı şu veya bu gerekçeyle yasaklarsınız. Asla doğru bulmuyoruz. Onlar da çıkmalı kendi düşüncelerini açıklayabilmeli. Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilmelidir” diye konuştu.