Kılıçdaroğlu: Türkiye bir felakete yelken açmış durumda

Kılıçdaroğlu Sakarya'da Kadınlar Günü etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu Sakarya'da Kadınlar Günü etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları…

Biz birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kılıçdaroğlu neden kavga etmiyor diyorlar, ben anne babamdan kavga etmeyi öğrenmedim. ‘Hakaret ediyoruz yine de kavga etmiyor’ diyorlar, böyle laf olur mu yahu.

Yeni bir anayasa diyorlar; 18 yaşındaki genç milletvekili olacak, ömür boyu askerlikten muaf olacak. Elinizi vicdanınıza koyun. Sizin çocuklarınıza milletvekilliği kapısı açılacak mi? Sizin çocuklarınız El Bab-a gidecek. Şehit olacak. Sen de gönder çocuklarını oraya.

Sandığa giderken çocuklarınızı, bayrağı ve vatanı düşünün.

Ülkenizi bayrağınızı seviyorsanız, sizin de sorumluluğunuz var.

Anayasa değişikliği ile nereye gideceğimiz belli değil. Bu değişikliğin freni balatası yok. Türkiye bir felakete yelken açmış durumda.

Hayır çıkarsa Cumhurbaşkanı, Başbakan yerinde herhangi bir sorun yok. Niye kaos olsun.

Bana da size de görev düşüyor. Birlikte çalışacağız. ‘Hayır’ı anlatacağız. Tek dam rejimi Libya’da vardı. Irak’ta vardı. Suriye’de vardı. Hallerini görüyoruz