CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'de vatandaşlara hitap etti, Referandum sürecine ilişkin konuşan CHP lideri çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'nin Çardak ilçesindeki bir köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla çay içen Kılıçdaroğlu, referandumda hayırlı bir gelecek için ‘hayır' oyu kullanılması gerektiğini söyledi. CHP Lideri Çardak’tan Bozkurt ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada Anayasa değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak paydaları olan bayrak ve şehitlik kavramlarının parçalanmak istendiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu, “Ülkücü kardeşime söylüyorum. Hiç kimse endişe etmesin bu kardeşiniz de vatanseverdir, milliyetçidir” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları…

600 milletvekiliyle, milletin sırtına 187 trilyonluk ek yük getirecekler. Sadece bu bile ben 600 vekil istemiyorum diyen vatandaş gidip hayır oyu kullansın. Tek adamlığı bilmiyorum, bana şu tek adamlığı anlatın diyorlar. Tek adamlık şu, her şeye muktedir, AYM’ye hakim mi lazım? Tek adam tayin edecek. Vali mi lazım, tek adam tayin edecek. Dava mı görülecek, hakim tek adama bakacak.

24 SAATTE ELE GEÇİRİRSİNİZ

Öyle yetkiler veriyoruz ki bu tek kişiye, devletin yapısı işleyişiyle ilgili bütün yetkiler tek adama veriliyor. Bu şu demektir, bütün yetkileri bir adama verdik. Bir adamı ikna ederseniz, kandırırsanız Türkiye Cumhuriyeti devletini 24 saatte en geç ele geçirirsiniz. Nasıl olacak bu? Biraz hazırlık zamanı gerekiyor da o yüzden 24 saat dedim. Bütün müsteşarlar, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, bütün şube müdürlerini devletin tamamını bir kararname ile değiştirebiliyorsunuz.

TEHLİKENİN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNUN FARKINDA MISINIZ?

FETÖ terör örgütü devlete sızdı, 35 yılda paralel devlet kurdu. Şimdi bir kişiyi ikna edeceksiniz, 24 saatte devleti ele geçireceksiniz. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunun farkında mısınız? Başımıza örülmek istenen çorabın ne olduğunun farkında mısınız? Bu bir parti meselesi değildir. Biz sandığa gidip bir parti iktidara gelsin veya gelmesin bunun tercihini yapmıyoruz.

DEVLETİN FRENİ KALMIYOR

Devletin hiçbir freni kalmıyor. Köylerde muhtarımız var değil mi? Tek adam mı, hayır ihtiyar meclisi var. Muhtar tek başına köyün merasını satabilir mi? Şimdi biz tek adama Türkiye'nin tapusunu teslim ediyoruz. Yahu kabul edilebilir mi bu? Sizden istirhamım gidin her tarafa anlatın. Herkese söyleyin. Bizim İstanbul milletvekili İlhan Kesici'nin dediği gibi bu kadar yetkiyi evliyaya verseniz, evliyayı azdırırsınız. 80 milyonu kime emanet ediyorsunuz? Hata insana mahsustur.

ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİME SÖYLÜYORUM

Diyorlar ya bir arkadaşımız ‘milliyetçiler buna nasıl oy verecek' diye. Ülkücü kardeşime söylüyorum. Eğer milliyetçilik çok değerliyse, ki değerlidir. Hiç kimse endişe etmesin bu kardeşiniz de vatanseverdir, milliyetçidir. Ben hiçbir yerde evet diyenler şöyledir, hayır diyenler şöyledir demedim. İnsanımıza saygı göstereceğim. Çıkıp vatandaşın önüne neden evet demeleri gerektiğini anlatamıyorlar. Ne diyorlar? “Hayır diyen teröristtir” Niye teröristtir arkadaşlar? Bunu söylediğiniz zaman, eli silahlı dağda gezen adamı aklamış oluyorsunuz. Devletin yapısı ve işleyişi değiştiriyorlar doğru. Yetki kimde başkanda.”