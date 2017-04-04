Kılıçdaroğlu konuşuyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'da toptancı esnafı ile buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekili Hüsnü Bozkurt’un tepki gören açıklamalarını tasvip etmediğini bir kez daha dile getirdi ve “Asarım, keserim, denize dökerim... bunlarla olmaz” dedi.

16 Nisan anayasa referandumuna 12 gün kala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değerlendirmelerde bulundu. Ankara’daki bir toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un “Referandum’da ‘evet’ çıkarsa hepinizi denize dökeriz” sözlerini değerlendirdi.

“Diline hakim olamayan memleketi yönetemez. Milli iradenin üstünde hiçbir güç yoktur. Öyle ‘asarım, keserim, denize dökerim…' bunlarla olmaz” diyen CHP Lideri şunları söyledi:

“Evet oyu kullanın da hayır oyu kullananın da başımın üstünde yeri vardır dedim, nokta. Suçlamadım ve hiçbir arkadaşımın suçlamasına izin vermem, doğru da bulmam.

Referandum yapıyoruz, kavga yapmıyoruz. Anlatacağız, konuşacağız ve kararımızı vereceğiz. Her arkadaşımın, her siyasetçinin diline hakim olması lazım. 3 tane alkış geldi diye diline hakim olamamak doğru değil, gaza gelip memlekete felakete götürür.

O nedenle konuşmayı tasvip etmediğimi dün de televizyonların genel yayın yönetmenlerinin önünde söyledim. Doğru bulmuyoruz, bu memleketin huzura ihtiyacı var… Bu Anayasa değişikliği geçerse sonu belirsiz bir şekilde yürürlükte kalacak.

Anayasa değişikliğini hangi partiden, kimlikten, meslekten, yaşantıdan olursak olalım hepimizi ilgilendiren bir olay. 18 madde var bu değişiklikte.

Şu soruyu soralım Cumhurbaşkanı taraflı mı tarafsız mı olsun? Tarafsız olsun diyorsanız gideceksiniz bu referandumda hayır oyu kullanacaksınız. Bunun kişiyle, partiyle dönemle ilgilisi var mı? Hayır yok. Cumhurbaşkanı’nı tarafsızlıktan koparırsanız onu ortak değer olmaktan çıkarırsınız. Ortak paydamızı ne kadar büyütürsek barışı ve demokrasiyi büyütürüz.

Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı’na Meclis’i feshedip seçime götürme yetkisi veriliyor. Anayasalar toplumsal uzlaşma belgeleridir. Öyle yetkiler veriyoruz ki kimsenin can ve mal güvenliği kalmayacak.