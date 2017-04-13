Kılıçdaroğlu: Çatlasalar da patlasalar da…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir Gönen'de vatandaşlara hitap etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Gönen’de yaptığı konuşmada, “Seçim meydanlarına çıkıyorlar sabah Kılıçdaroğlu, öğlen Kılıçdaroğlu, ikindi Kılıçdaroğlu. Ya arkadaşlar başka derdiniz yok mu sizin? Ben olmasam onlar miting de düzenleyemeyecekler. İstiyorlar ki onlara cevap vereyim. Çatlasalar da patlasalar da onlara cevap vermeyeceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden satırbaşları…

Sandığa giderken hepimizin düşünmesi lazım. Bunun bir parti ile seçimle ilgisi yok bu bir demokrasi itibar meselesi. 80 milyonu tek adama teslim edecek miyiz? 80 milyon aklı tek adamın aklına teslim edecek miyiz? Hayır diyeceğiz çünkü atalarımız dedelerimiz bize akıl akıldan üstündür dediler. Şimdi deniyor ki 80 milyona gerek yok bütün yetkileri bir kişiye verelim o istediği gibi memleketi yönetsin.

“TEK ADAMA YETKİ VERİRSEK KİMSENİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ OLMAZ”

Bunun A partisi ile B partisi ile ilgisi yok. Herhangi bir partinin üyesi olan veya hiçbir partinin üyesi olmayan 80 milyon vatandaşıma sesleniyorum sandığa gideceğiz hayır oyunu kullandığımız zaman bu ülkeye en büyük hayrı yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk de tek adamdı diyorlar, asla ve asla tek adamlığa soyunmadı. Erzurum Sivas kongrelerinde tek adam değildi. Mustafa Kemal Atatürk herkesin önderiydi. Tek adama yetki verirsek hiç kimsenin can ve mal güvenliği olmaz.

“BEN OLMASAM ONLAR MİTİNG DE DÜZENLEYEMEYECEKLER”

Seçim meydanlarına çıkıyorlar seçim meydanlarında bakıyorum sabah Kılıçdaroğlu, öğlen Kılıçdaroğlu, ikindi Kılıçdaroğlu ya arkadaşlar başka derdiniz yok mu sizin? Anayasa değişikliğini neden anlatmıyorsunuz millete? Şu kanaate vardım ben olmasam onlar miting de düzenleyemeyecekler. Ben olmasam onlar miting de düzenleyemeyecekler. İstiyorlar ki onlara cevap vereyim. Ben millete söz verdim hiçbir zaman kısır çekişmelerin içine girmeyeceğim çatlasalar da patlasalar da onlara cevap vermeyeceğim.

“YETKİSİ ALINMIŞ PARLAMENTO GÜÇLÜ PARLAMENTO DEĞİLDİR”

Yetkisi alınmış parlamento güçlü parlamento değildir. Sandığa güle oynaya gideceğiz hayırlı bir iş için gideceğiz. Birlikte huzur içinde yaşamak için onur içinde yaşamak için… Deniyor ki bu anayasa değişikliği gelirse istikrar gelecek. Sanki 15 yıldır bu ülkeyi başkası yönetiyor. 15 yılda hangi kanunu çıkaramadınız siz? Millete anlattıkları tek konu var o da benim.