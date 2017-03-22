Kılıçdaroğlu’ndan 25 gün uyarısı: Elinizi vicdanınıza koyun…

Konya'nın Seydişehir ilçesinde vatandaşlara 16 Nisan'da oylanacak olan yeni anayasayı anlatan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Elini vicdanına koy. Çoluğunu çocuğunu düşün ve oyunu öyle ver. Bir sabah kalkacağız tüm sistem değişmiş. Bunun partiyle değil; bayrakla, vatanla, Türkiye'nin geleceğiyle ilgisi var" dedi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde vatandaşlara 16 Nisan'da oylanacak olan yeni anayasayı anlatan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Elini vicdanına koy. Çoluğunu çocuğunu düşün ve oyunu öyle ver. Bir sabah kalkacağız tüm sistem değişmiş. Bunun partiyle değil; bayrakla, vatanla, Türkiye'nin geleceğiyle ilgisi var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmaları kapsamında gittiği Konya’nın Seydişehir ilçesinde vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları;

Başkan tarafsız mı olmalı, partizan mı olmalı? 80 milyonu temsil edecekse tarafsız olması lazım. Seçilecek olan başkanın tarafsız olmasının nedeni ‘devletin sigortası’ olmasıdır. 15 Temmuz darbe girişimi yaşadık. Başbakan liderliğinde toplandık mı toplandık. Şimdi deniliyor ki seçilecek başkan partinin de genel başkanı olacak. Ama diyorlar ki tarafsız olacak. Ama nasıl olacak tarafsız? Tarafsızlık yeminini hakem, hakim, cumhurbaşkanı eder. O nedenle tarafsız davranmak önemlidir. Bu Türkiye’nin geleceği ile ilgili bir karar. Herkesin oturup düşünmesi gerekiyor. Elini vicdanına koy çoluğunu çocuğunu düşün ve oyunu öyle ver. Bu değişiklikle bir kişiye olağanüstü yetkiler veriyoruz. Oylanacak olan anayasa değişikliğine göre yeni seçilecek başkan Meclis’i fesh edebilecek. 80 milyonun bir anlamda temsilcisi TBMM’dir. 500 vekili bir kişi ben Meclis’i tanımıyorum feshediyorum diyecek. Hiç kimse ben milletin iradesini tanımıyorum diyemez. Milli iradeyi birlikte savunacağız.

Bir kişi geliyor ben milli iradeyi tanımıyorum. Yeniden seçime gidelim diyor. Bir partinin genel başkanı hakim tayin etsin mi? Etmesin mi? Mesela ben hakim tayin ettim. Benim seçtiğim hakime benim gibi düşünmeyen vatandaş güvenebilir mi? Bir sabah kalkacağız tüm sistem değişmiş. Bunun partiyle değil bayrakla, vatanla, Türkiye’nin geleceğiyle ilgisi var. Bu anayasa değişikliği memleketin hangi sorununu çözüyor? Bunu da düşüneceğiz. Taşeron, kıdem, işsizlik, Avrupa, Suriye, terör sorununu çözüyor mu? Bunu sormak lazım. 80 milyon ve devlet bir kişiye teslim edilemez. Vebali çok ağırdır.