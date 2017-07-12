Kılıçdaroğlu neden yürüdü? CHP o video ile hatırlattı…

CHP, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu’nun neden yürüdüğünü anlatan video paylaştı.
İstanbul Maltepe’de yapılan Adalet Mitingi’nde Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, ‘Haksız yere görevinden atılan memurlar için, çocuk işçiler, taşeron işçiler için yürüdük. Tarım işçileri, orman köylüleri için, Nuriye ve Semih için, FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksın, gerçek darbeciler yargılansın diye yürüdük. 9 Temmuz bir yürüyüşün sonu değil; özgürlüğün, barışın, birlikte yaşama iradesinin ortaya konmasının başlangıcıdır!’ sözleriyle Ankara’dan İstanbul’a neden yürüdüğünü açıkladı.
İşte Kılıçdaroğlu’nun Adalet Mitingi’nde yaptığı konuşmanın o bölümü: