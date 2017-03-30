Kılıçdaroğlu: Partisinin genel başkanı olursa benim cumhurbaşkanım olamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amatör sporcularla bir araya geldiği akşam yemeğinde, “Benim de cumhurbaşkanımdır seçilen kişi. Partisinin genel başkanı olursa, benim cumhurbaşkanım olamaz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amatör spor kulüp temsilcileri ve amatör sporcularla Şişli'de bulunan bir otelde akşam yemeğinde bir araya geldi. Çok sayıda temsilcinin ve sporcunun katıldığı akşam yemeğinde, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yanı sıra birçok CHP'li isim de hazır bulundu. Akşam yemeği esnasında bazı temsilciler ve sporcular konuşma yaparken, akşam yemeğinin ardından kürsüye Genel Başkan Kılıçdaroğlu çıktı.

Amatör spor kulüplerinin emekçilerine seslenen Kılıçdaroğlu, konuşmasına Türkiye'nin spor dallarındaki son durumu hakkında eleştiride bulunarak başladı. Yurtdışından yapılan transferlere değinen Kılıçdaroğlu, “Seksen milyonluk bir insan kapasitemiz var. Emin olun, mükemmel. Emin olun, hepsi çalışkan. Ama biz hala yurtdışından, dünyanın parasını ödeyerek futbolcu transfer ediyoruz. Bizim ülkemizde yok mu? Niye yok? Seksen milyondan çıkmaz mı? Niye çıkmasın? Almanya'da Türk kökenli futbolcu başarılı, takımda oynuyor; ama bizde yok. Neden? Oraya giden bir işçi kardeşimizin çocuğu. Futbolda bir başarıyı elde edemiyoruz. Diğer spor alanlarında da bir başarı elde edemiyoruz” dedi.

“Partisinin genel başkanı olursa, benim cumhurbaşkanım olamaz”

Konuşmasına 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak olan ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' hakkında devam eden Kılıçdaroğlu, partili cumhurbaşkanlığını kabul etmeyeceğini vurgulayarak, “Dünyanın en az gelişmiş ülkelerine bakın, hepsinde başkanlık sistemi var. Hepsinde başkan çok zengin, halk fakir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerine bakıyoruz; Amerika'da başkanlık sistemi var, diğerlerinin tamamında parlamenter demokratik sistem var. Tercihimizi buna göre yapacağız. Çünkü cumhurbaşkanlığı hepimizin ortak paydasıdır. Benim de cumhurbaşkanımdır seçilen kişi, benim gibi düşünmeyenin de cumhurbaşkanıdır. Tarafsızlığını önemli kılan da zaten budur. Yeni anayasayla birlikte, ne diyoruz? Aynı zamanda partisinin genel başkanı. Partisinin genel başkanı olursa, benim cumhurbaşkanım olamaz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Herkes benim gibi dünyaya bakmak zorunda değil. Herkes benim gibi gelip CHP'li olmak zorunda değil. Diğer partiler de var, her partinin mensubu saygı değerdir. Her görüş saygıdeğerdir. Demokrasilerde kural budur. Bu kuralı tersine çevirmek istiyorlar, tersine çevirmemek de bizim elimizdedir. Diyorlar ki; CHP neden Anayasa Mahkemesi'ne gitmedi. Bir milletin kaderini mahkemeler belirlemez arkadaşlar. Bir milletin kaderini milletin kendisi belirler.”

İHA