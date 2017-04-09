Kılıçdaroğlu’ndan yalancı isyanı: Canlı yayına çıkalım konuşalım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'un Boyabat ilçesinde konuştu. Sürekli yalancılıkla suçlanan Kılıçdaroğlu Boyabat mitinginde isyan etti: Ne konuşuyorlar, sabah Kılıçdaroğlu öğlen Kılıçdaroğlu, akşam Kılıçaroğlu.. Gelin canlı yayında karşılıklı konuşalım. Siz yarım saat ben 15 dakika konuşayım...

Yüce Allahımız ne diyor. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Diyor. Aklımızı kullanarak karar vereceğiz. Diyorlar ki düşünmeye gerek yok. 80 milyonun kişinin akdi bir kişiye..

Diyorlar ki Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor. Devletin televizyonları elinizde. İl il konuşuyorsunuz tabi. Haklarıdır da. Ama ne konuşuyorlar. Sabah Kılıçdaroğlu öğlen Kılıçdaroğlu. Akşam Kılıçdaroğlu… Defelarca söyledim. Sadece 18 madde var çıkalım konuşalım. Kabul etmiyorlar.

Siz yarım saat konuşun ben 15 dakika konuşayım. Çok büyük bir fırsat veriyorum. Beni mahçup edin. Geliyorlar mı gelmiyorlar.

Sabah Kılıçdaroğlu öğlen Kılıçdaroğlu. Ne yaptım? Ne yaptım ben? Devletin arabasını mı kullandın, devletin parasını mı kullandım. Düzgün ve dürüst olmaya çaba harcıyorum.

Hangi kanal olursa, hangi saatte olursa olsun, hatta gazetecileri siz seçin.

15 yıldır iktidardalar. Milletin yehine kanun çıkardılar da engel mi olduk.

Teklik Allah’a mahsustur. 80 milyonun hakkını nasıl bir teke emanet edeceksiniz.