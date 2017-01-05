CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 45 dev yatırımının “Toplu Açılış Ve Temel Atma Töreni” ne katıldı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında 'TBMM'de bu anayasaya evet oyu kullananlar varsa, Türkiye'ye ihanet ediyordur' diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 45 dev yatırımının “Toplu Açılış Ve Temel Atma Töreni” ne katıldı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında 'TBMM'de bu anayasaya evet oyu kullananlar varsa, Türkiye'ye ihanet ediyordur' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Gazetelerin, televizyonların kapatıldığı bir Türkiye istemiyoruz. Bizim gibi düşünmeyenlerin bile düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri bir Türkiye istiyoruz. Mustafa Kemal’in Türkiye’sini istiyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi aydınlanmadı, bir daha söylüyorum, 15 Temmuz darbe girişimi tam aydınlanmış değildir. Sorduk, 15 Temmuz darbesinden haberiniz var mıydı, yok muydu. Cevabını almış değiliz. Bir kez daha soruyorum, ey hükümet yetkilileri, 15 Temmuz darbe girişiminden önceden haberiniz var mıydı, yok muydu.

KİM BU ADİL ÖKSÜZ?

Hatırlarsınız sormuştum, bu Adil Öksüz kimdir diye. Askeri birliğin içinde yakalanıyor. Herkesin eline kelepçe takılırken buna takılmıyor. Herkesin cep telefonları toplanırken bununki alınmıyor. Herkesin konuşması yasakken bu beyefendi telefonla konuşmaya devam ediyor. Herkes tutuklanıyor, bu tutuklanmıyor. Telefonları eline veriyor, serbestsin deniyor. Kim bu Adil Öksüz, kim olduğunu ben de biliyorum, onlar da biliyorlar.

FETÖ terör örgütünün bütün olaylarını bilen bir kişi, üstelik bir akademisyen. Nasıl oluyor da bu GPS cihazıyla birlikte ellerine kelepçe vurulmadan serbest bırakılıyor. Bunu bilmeden bu olayı aydınlatamayız. TBMM’de darbe girişimini araştırma komisyonu kuruldu. Komisyonun AKP’li üyeleri eskiden Fethullah Gülen’e övgüler düzen kişilerdi. Bunun takipçisi olacağız, hesabını mutlaka soracağız. 20 Temmuz’da OHAL’i ilan ettiler. Şimdi, olağan hal üstünden yararlanarak anayasayı değiştirmek istiyorlar, rejimini değiştirmek istiyorlar. Dikta rejimine geçmek istiyorlar. Çok partili hayatı sınırlandırmak istiyorlar. Sen neden buna destek vermedin diyorlar. Bu proje, bu anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti tarihine ihanettir. Milli kurtuluş savaşının ruhuna ihanettir. CHP, ihanet içinde olmayan partidir. Önce itiraz ettiler, sonra itiraf ettiler “Evet biz bir rejim değişikliği yapıyoruz vesayetten kurtarıyoruz” diyorlar. Bir vesayetten kurtarıyorsun, çok daha ağır bir vesayete sokuyorsun. Pazartesi gününden itibaren parlamentoyu izleyin, CHP’nin değerlerimizi korumak için verdiğimiz mücadeleye tanık olacaksınız. Sizin için, ülkemiz için, bayrağımız için, bu ülkeyi bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk için bu mücadeleyi vereceğiz.

PAZARTESİ TELEVİZYONLARI İZLEYİN

Kadınlarımıza sesleniyorum. 1934 yılında Yunanistan’dan İsviçre’den Japonya’dan önce seçme ve seçilme hakkını Atatürk size verdi. Bunu unutmayın. Çocuklarınız huzur içinde oyun oynayabiliyor, okununa gidebiliyorsa, gitmesini istiyorsunuz birlikte bu karanlık tabloyu değiştirebiliriz.

Milli Kurtuluş Savaşını yürüten bu Gazi Meclis, kendisini feshetme yetkisini başkasına veremez. Bu Meclis Atatürk’e bile başkomutanlık yetisini belli dönemlerde vermiştir. Pazartesinden itibaren televizyonları izleyin, ne kadar verirlerse, Mücadelemizi TBMM Genel Kurulu’nda vereceğiz. Demokrasiyi, rejili korumak için, bağımsız yargıyı, özgür medya bu mücadeleyi yapacağız.

Bir bedel ödenecekse o parlamentoda ilk bedeli önce CHP’li vekiller ödeyecektir. Anayasa kitapçığı herkesin kitabı olmak zorundadır.