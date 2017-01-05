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Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da açıklama yapıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 45 dev yatırımının “Toplu Açılış Ve Temel Atma Töreni” ne katılıyor.
13:505 Ocak 2017
Gündem
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 45 dev yatırımının “Toplu Açılış Ve Temel Atma Töreni” ne katılıyor.
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