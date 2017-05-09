Kılıçdaroğlu: Topbaş’ın damadı tahliye edilirken, ağır hasta yüzlerce kişi hala içeride 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye edilmesine ilişkin," Topbaş'ın damadı tahliye edilirken, cezaevlerindeki ağır hasta yüzlerce kişi hala içeride. Adaletiniz 15 yıldır sadece kendinize işliyor. Sadece AKP'nin değil, hiçbir partinin mensubu hakim ve savcı olarak atanmamalı"dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Kavurmacı’nın tahliyesine yönelik açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:” Topbaş’ın damadı tahliye edilirken, cezaevlerindeki ağır hasta yüzlerce kişi hala içeride. Adaletiniz 15 yıldır sadece kendinize işliyor. Sadece AKP’nin değil, hiçbir partinin mensubu hakim ve savcı olarak atanmamalı. Yargı siyasete boyun eğerse vatandaşa adaleti kim dağıtacak? Yandaş medya “Türkiye dünyayla yarışıyor” diyor. 15 yıldır Türkiye’nin adından söz ettirdiği tek konu günden güne artan adaletsizliktir.”

DHA