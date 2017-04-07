Kılıçdaroğlu, TRT’de canlı yayında TRT’yi eleştirdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TRT Haber'de önce 19:00'da başlayacak olan programın Erdoğan'ın konuşması sebebiyle 19:30'a sarkmasına sonra da TRT'nin Erdoğan ve Binali Yıldırım harici muhalif seslere yer vermemesine canlı yayında tepki gösterdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TRT’de saat 19:00’da başlayacak olan canlı yayın için kendisine söz verilmişken Erdoğan’ın konuşmasının uzaması üzerine yayının kesilmemesi ve kendisinin yayının 19:30’a sarkmasına tepki gösterdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin programının 19:30’a sarkmasını espirili dille “Program 19.00’da başlayacaktı CB’yi kesemediğiniz için yarım saat gecikti, sağlık olsun bekleriz.” diyerek eleştirdi.

TRT’ye tarafsızlık eleştirisi

Kılıçdaroğlu, TRT’nin tarafsız olmamasına da isyan etti. Erdoğan’ın Binali Yıldırım’ın yaptığı konuşmaların sürekli TRT’nin bütün kanallarında verilmesine CHP’ye ve ya muhalif olan siyasetçilerin TRT’de yer bulmamasına “Şu programı sağlamak için Sayın Numan Kurtulmuş’u aradık. TRT’nin tarafsız davranması lazım. Sayın Başbakan çıktığında ayrı biz çıktığında ayrı veriyorsunuz. Böyle olmaz. Ben bu kanala vergi ödüyorum.” diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medyada kullanıcılar ise Kılıçdaroğlu’nun 19:00’da TRT Haber’e çıkmamasına tepki gösterdi.

İşte gelen o tepkiler…

TRT Haberde Kılıçdaroğlu özel yayını izliyorum pic.twitter.com/PhKEFGB1wV — Erdal Yanbuloğlu (@dreyanbuloglu) 7 Nisan 2017

Kılıçdaroğlu’nun TRT Haber’e 19’da çıkacağını duyunca şaşırmıştım. Bi açtım, Erdoğan pic.twitter.com/SbtEqCqft6 — Taylan Büyükşahin (@tbuyuksahin) 7 Nisan 2017