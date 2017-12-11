Kılıçdaroğlu’dan önemli açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Açık ve net söylüyorum bir belediye başkanının boğazından bir lokma haram geçerse onu yaşatmam" dedi

TBMM’de bütçe görüşmelerinde kürsüden konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarından satır başları;

Havuz medyasında Ataşehir belediye başkanıyla ilgili haberler çıktığında kendisini aradım. Kardeşim nedir bu yazılanlar dedim ‘gerçek değil’ dedi. O zaman gidip savcılığa başvuracaksın dedim. Gidip başvurdu. Savcılık ve bakanlık gerekli incelemeleri yaptı ve soruşturmaya gerek yok kararı verdi.

Açık ve net söylüyorum bir belediye başkanının boğazından bir lokma haram geçerse onu yaşatmam…