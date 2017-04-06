Kılıçdaroğlu’na gülen Nihat Doğan’dan Binali Yıldırım gafı

Gafları ile Türk halkını hem yaralayan hem de güldüren türkücü Nihat Doğal, Beyaz TV'de ki programında öyle bir gafa imza attık ki partneri Ümit Varol, gözlerini dışarı çıkararak ve kurduğu cümlelerle ve durumu zor kurtardı.

Programda, TRT arşivlerinden çıkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir program ele alınıyor. Nihat Doğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyaset adamı olmadığı ancak çok sempatik bir insan olduğunu savunuyor. Espriler yapılarak kahkahalarla gülünen programda Nihat Doğan tarihi bir gafa daha imza atıyor ve Başbakan Binali Yıldırım için “Bizim Binali Yıldırım da öyle” diyor. Ümit Varol ise durumu toparlamak için bir hayli zorlanıyor.

Nihat Doğan, ‘Çok açık söyleyim ben Kemal Kılıçdaroğlu’nu çok sempatik buluyorum. Çok sempatik adam, bence siyaset adamı değil Alacağın olsa alacağını almaya gitsen, borç verir gidersin. Sempatik adam, bence siyaset adamı değil’ diye konuşuyor.

Nihat Doğan ardından, ‘Bizim Binali Yıldım da öyle deyince , Ümit Varol durumu toparlamaya çalışarak Binali Yıldırım (ee ee) da ağır adam diyerek toparlamaya çalışıyor.

İŞTE GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN DEDİRTEN BİR NİHAT DOĞAN KLASİĞİ DAHA





MÜSTEŞARA SEN KİMSİN DİYEN NİHAT

Daha geçen ay programında, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek hakkında ‘Sen kimsin? Müsteşar da neymiş’ ifadelerini kullanan Nihat Doğan, bu sözleri sarf ettiği yayın sonrasında Müsteşar İpek’in FETÖ ile mücadele eden yılmaz savaşçılardan biri olduğunu öğrenince Türkiye tarihinde eşine az rastlanır bir dönekliğe imza atarak, uzun bir özür mektubu kaleme aldı. Sadece saatler içerisinde gerçekleşen bu ifade değişikliği görenleri hayrete düşürdü.

YÜREK DAĞLAYAN ÖZGECAN GAFI İÇİN AĞLAYARAK ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Mersin Tarsus’ta katledilen ve sonra cesedi yakılan Özgecan Aslan’ın ardından “Siz de mini eteği giyip, soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” şeklinde tweet atan Nihat Doğan, gelen tepkiler üzerine tweetini silmişti. Nihat Doğan daha sonra Beyaz Tv’de canlı yayına katılarak ağlaya ağlaya özür dilemişti.

AH CHAVEZ YAKTIN SEN NİHAT’IN BAŞINI

Venazuela Devlet Başkanı Hugo Chavez Mart 2013’te hayatını kaybedince türkücü Nihat Doğan, cenaze törenine katılmak için Venazuela’ya gideceğini açıklaması hayranları tarafından ilgiyle izlenmişti. Arkasından da unutulmaz gaflar çıkmıştı. Chavez’in cenazesinden dönen Nihat Doğan, “Sizin idolünüz olan liderinizin cenazesini kaldırmak da bize düştü” diye konuşmuştu.

İLK SIRADA ATATÜRK GAFI

Atatürk ne demiş: Yurtta sulh barışta sulh.”