Kılıçdaroğlu’na tazminat şoku

Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, 17/25 Aralık olayıyla ilgili 4 eski bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi talebinin AKP tarafından reddedilmesi üzerine, “Bunlar, hırsızların hamiliğine soyunmuş milletvekilleridir” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu 15 bin lira tazminata mahkum etti.

Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, 17/25 Aralık olayıyla ilgili 4 eski bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi talebinin AKP tarafından reddedilmesi üzerine, “Bunlar, hırsızların hamiliğine soyunmuş milletvekilleridir” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu 15 bin lira tazminata mahkum etti.

Daha önce komisyon üyesi 6 AKP'li ismin bu sözler nedeniyle açtığı tazminat davalarının tamamı reddedilmişti. Ancak AKP'li Bilal Uçar'ın açtığı son dava kabul edildi ve tazminat kararı çıktı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, karara tepki göstererek, “Hakim eliyle yapılan bu hukuksuzluk, referandumda evet çıkması halinde yargıdan adalet beklenmeyeceğini ortaya çıkarmıştır” dedi.

KISMEN KABUL

Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler ve Zafer Çağlayan için TBMM'de kurulan komisyon, 9 AKP'li üyenin oyuyla Bakanların Yüce Divan'a gönderilmemesine karar vermişti. Kılıçdaroğlu da 6 Haziran 2015 tarihinde partisinin grup toplantısında bu durumu eleştirmiş, komisyonun AKP'li üyelerinin adlarını tek tek sayarak, “Bu milletvekilleri hırsızların hamiliğine soyunmuş milletvekilleridir, herkes bunu böyle bilsin” demişti. Komisyonda görevli 9 AKP'li üye, Kılıçdaroğlu'na ayrı ayrı tazminat davaları açtı. 6 dava reddedildi. Komisyon üyelerinden AKP'li Bilal Uçar'ın açtığı dava ise Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesinde karara bağlandı. Kararını açıklayan hakim İsa Emrah Köstü de, davayı kısmen kabul ederek Kılıçdaroğlu'nun, Uçar'a 15 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.