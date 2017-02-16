Kılıçdaroğlu’ndan AKP’nin ‘iç savaş’ tehdidi hakkında flaş açıklama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir özel televizyonda katıldığı canlı yayında, AKP'nin 'iç savaş' tehdidi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, yaptığı skandal açıklama sonrası AKP Genel Merkezi tarafından istifaya zorlanan AKP Manisa eski İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem’in rejimi değiştiren başkanlık referandumuyla ilgili, “Eğer yüzde 50'yi geçemezsek iç savaşa hazır olun” tehdidi hakkında, “Açıklama vahim bir açıklama. Ancak AKP’nin tavrı önemlidir. Siyasetçiler daha dikkatli dil kullanmalı. Türkiye’de asla bir iç savaş tehlikesi görmüyorum. Seçmene korku aşılanmaya çalışılıyor. Ama beni sevindiren bu açıklamadan sonra AKP yetkililerinin bu açıklamaya tepki göstermesi ve o kişinin istifasını istemeleri. Bir referandum yapıyor bir savaş hazırlığı yok. Bu birazda referandum sürecinde evet çıktığı zaman ne olacak hayır çıktığı zaman ne olacak diye yöneltilen sorulara özellikle iktidar kanadından işte terör artar, terör beslenmiş olur, hayır diyenler teröristlerdir gibi yapılan açıklamaların tabana nasıl yansıdığını gösteren tipik bir örnektir. Dolayısıyla özellikle tepedeki siyasetçilerin konuşurken daha kucaklayıcı bir dil kullanmaları lazım. Referanduma gidiyorsunuz bazıları evet bazıları hayır diyecektir buna. Dolayısıyla hayır diyeni suçlamak evet diyeni suçlamamak gibi bir ayrıma gidemezsiniz. Bu tür ayrım aşağıda çok daha tahriklere yol açabiliyor” ifadelerini kullandı