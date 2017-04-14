Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye eyalet yanıtı : Yeni mi keşfediyor…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da servis şoförleri ve esnafla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, “Dün akşamdan itibaren tartışılmaya başlandı. ‘Efendim nasıl bir şey? Türkiye parçalanacak mı, parçalanmayacak mı? Eyalet olacak mı, olmayacak mı? Yeni mi keşfediyor bu beyler bunu? Elli sefer söylendi. ‘Efendim başkan yardımcıları söylemiş ama benim ağızımdan çıkmadı’. TBMM’nin kürsülerinden 24 saat söylendi daha ne söylensin. Sende dinledin kardeşim, başbakan da dinledi, bakanlar da dinledi. Çıktılar meydan dediler ki ‘bizim asıl hedefimiz anayasanın ilk dört maddesini değiştirmektir’. Ne istiyorsunuz siz Türkiye Cumhuriyeti’nden, bu devletten ne istiyorsunuz?” dedi.